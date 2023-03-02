Михаил Мишустин похвалил Татарстан за активное развитие экономических отношений с Таджикистаном

Фото: скриншот видео пресс-службы раиса Татарстана

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил Татарстан, как один из регионов, активно развивающих экономические отношения с Таджикистаном. Он выступил в Душанбе на пленарном заседании 9-й конференции по межрегиональному сотрудничеству «Деловое и инвестиционное партнерство России и Таджикистана».



Обращаясь к участникам конференции премьер пригласил делегацию Таджикистана в Татарстан на форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», сообщает пресс-служба раиса республики.

Напомним, Рустам Минниханов и Михаил Мишустин прибыли с рабочей поездкой в Таджикистан. В составе татарстанской делегации — руководители министерств и ведомств, ведущих предприятий республики. Компании также примут участие во встречах, посвященных сотрудничеству в промышленной кооперации, энергетике, транспорте и логистике и так далее.



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Айрат Назипов