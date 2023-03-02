Госсовет Татарстана хочет ввести наказание за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Государственный Совет Татарстана планирует внести в республиканский кодекс об административных нарушениях (КоАП) наказание за нарушение правил технической эксплуатации и пользования внеуличного транспорта. Законопроект подготовлен комитетом Госсовета по законности и правопорядку.

Согласно документу, пятую главу КоАП планируется дополнить статьями 5.7 «Нарушение правил технической эксплуатации внеуличного транспорта» и 5.8 «Нарушение правил пользования внеуличным транспортом».

В первом случае предусмотрен административный штраф с должностных лиц в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а с юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. За нарушение второй статьи предусмотрено аналогичное наказание. Стоит отметить, что за повторное нарушение штрафы будут выше: с должностных лиц — от 40 до 50 тысяч рублей, а с юридических — от 200 до 500 тысяч.

Фото: скриншот документа

Внеуличный транспорт — это пассажирский транспорт, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров по изолированным от автомобильных дорог путям в пределах границ населенных пунктов. К нему относятся: метрополитен, монорельсовый транспорт, фуникулер и подвесные канатные дороги.

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Айрат Назипов, Максим Кокунин