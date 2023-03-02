«Коммерсантъ»: экспортная выручка российских IT-компаний упала на 17%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года общий объем экспортных продаж российских IT-компаний снизился на 12–17%, до $8,4 млрд. Об этом со ссылкой на ассоциацию «Руссофт» сообщает «Коммерсантъ».

На фоне зарубежных санкций и других ограничений разработчики программного обеспечения (ПО) пытаются наладить работу с относительно дружественными регионами, например, странами Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

— Южная и Восточная Азия привлекает огромностью национальных рынков. Самыми крупными в этом макрорегионе являются рынки Индии и Китая. Интерес к рынкам Африки, а также Южной и Центральной Америки также растет, но шансы значительно увеличить там продажи за короткий срок невелики, — сказал глава «Руссофта» Валентин Макаров.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При этом компании стараются сохранить поставки западным партнерам через формально независимых третьих лиц. Отмечается, что часть европейских контрагентов продолжает проявлять интерес к покупке российского софта.

В марте этого года сообщалось, что 615 IT-компаний из Татарстана, среди которых 80 резидентов IT-парка, прошли государственную аккредитацию в Минцифры России и теперь могут получать федеральные меры поддержки.



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Айрат Назипов