Украинские диверсанты расстреляли автомобиль с ребенком внутри в Брянской области — один человек погиб

Украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Как сообщает губернатор региона Александр Богомаз, боевики обстреляли автомобиль.

— Сегодня с Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля. В результате обстрела один житель погиб, ранен десятилетний ребенок. В настоящее время ребенок доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая помощь, — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, ВС РФ ведут необходимые мероприятия по ликвидации диверсионной группы.

Фото: Минобороны России (архив)

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Айрат Назипов