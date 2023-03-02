Дорожная разметка в Казани за 395 миллионов: пластик будет не везде

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ГКУ «Главтатдортранс» потратит на нанесение разметки для улично-дорожной сети Казани 395 миллионов рублей. Общая площадь работ составит чуть более 20,7 тысяч квадратных метров, а их протяженность достигнет 2 тысяч километров. При этом завершить рисовать разметку планируется уже к 11 сентября текущего года. Однако, несмотря на все эти планы, по данным «Народного контроля», с осени 2022-го в столице Татарстана по-прежнему остаются нерешенными 13 заявок на нанесение разметки в различных частях города.

Откуда и на что деньги?

Согласно проектной документации, финансирование осуществляется по постановлению Кабмина Татарстана №42 от 25 января 2023 года. Данный документ утверждает программу работ на дорогах общего пользования республики в текущем году стоимостью в 17,4 миллиарда рублей. Что касается конкретно Казани, то в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» городу полагается более 1 миллиарда рублей из федерального и еще 2 миллиарда из республиканского бюджетов.

В рамках условий и на протяжении всего периода выполнения работ в схемы организации дорожного движения Казани будут вноситься изменения. Также важным условием является то, что нанесение горизонтальной дорожной разметки начнут производить лишь после завершения ремонтных работ на асфальтобетонном покрытии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще до начала работ подрядчик должен получить письменное согласие заказчика на применяемые разметочные материалы: термопластик, холодный пластик и краску. После одобрения наносить разметку будут только по тщательно очищенному от пыли, грязи и смазочных материалов покрытию. Если на участках дороги имеются сильные загрязнения, то исполнитель обязан промыть и высушить их. При этом все машины, используемые при производстве работ, должны быть оснащены вспомогательной лазерной системой повторения горизонтальной дорожной разметки и не оставлять видимых следов старого рисунка.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В одних и тех же районах будут «рисовать» разными материалами

Как было сказано выше, нанесение разметки будет производиться тремя видами материалов. При этом все они имеют свою характеристику долговечности: термопластик и холодный пластик — 1 год, краска (эмаль) — 3 месяца.

Работы затронут каждый из районов Казани, но при этом на всех улицах будут использоваться разные материалы:

Горячий и холодный пластик Авиастроительный участок Айдарова, Ак. Павлова, Беломорская, Дементьева, Ижевская, Камчатская, Копылова, Ленинградская, Миля, Малая Заречная, Максимова, Кошевого, Витера, Ударная, Челюскина, Тэцовская Вахитовский участок Айдинова, Астрономическая, Большая Красная, Батурина, Бутлерова, Вишневского, Волкова, Тукая, Горького, Девятаева, Дзержинского, Достоевского, Жуковского, Карла Маркса, Касаткина, Качалова, Кремлевская, Лево-Булачная, Право-Булачная, Лобачевского, Московская, Островского, Парижской коммуны, Площадь Свободы, Пушкина, Профсоюзная, Татарстан, Федосеевская, Университетская, Чернышевского Ново-Савиновский участок Адоратского, Амирхана, Бондаренко, Волгоградская, Воровского, Восстания, Гаврилова, Гагарина, Чуйкова, Мусина, Ямашева Московский участок Бондаренко, Васильченко, Восход, Декабристов, Кулахметова, Ибрагимова, Химическая Советский участок Кутуя, Аграрная, Азина, Глушко, Губкина, Сахарова, Вагапова, Закиева, Каспийская, Космонавтов, Ломжинская, Мамадышский тракт, Минская, Мира, Ершова, Родины, Сибирский тракт, Арбузова, пр. Победы Кировский участок 1 Мая, 25 лет Октября, Бирюзовая, Вахитова, Гладилова, Горьковское шоссе, Кировская дамба, Клары Цеткин, Краснококшайская, Лукницкого, Несмелова, Осиновская, Болотникова, Фрунзе, Серова Приволжский участок Парина, Батталовых, Борисковская, Даурская, Дубравная, Зорге, Кул Гали, Кулагина, Мавлютова, Магистральная, Назарбаева, Гафури, Оренбургский тракт, Павлюхина, Техническая, Сафиуллина, Фучика, Авангардная, Модельная



Краской Авиастроительный участок Кадышево, Белинского, Годовикова, Карагандинская, Лечебная, Литвинова, Луначарского, Лядова, Малая Армавирская, Побежимова, Пржевальского, Симонова, Социалистическая, Тимерязева, Чапаева, Лукина, Черкасова, Баранова Вахитовский участок Еники, Айвазовского, Академическая, Ахтямова, Исхаки, Галактионова, Зайни Султана, Зинина, Кави Наджми, Калинина, Коротченко, Курашова, Лесгафта, Джалиля, Малая Красная, Марджани, Маяковского, Межлаука, Муштари, Нариманова, Некрасова, Портовая, Пугачевская, Сафьян, Суконная, Тельмана, Товарищеская, Толстого, Ульянова-Ленина, Карима, Чехова, Шмидта, Зои Космодемьянской, Зеленая, Щапова Ново-Савиновский участок Абсалямова, Бичурина, Гашека, Голубятникова, Лаврентьева, Меридианная, Нигматуллина, Четаева, Монтажная Московский участок Бакалейная, Батыршина, Блюхера, Городская, Гудованцева, Енисейская, Исаева, Королева, Лушникова, Моисеева, Правосудия, Рахимова, Сабан, Солдатская, Соловецких Юнг, тверская, Тунакова, Хлебозаводская, Черноморская Советский участок 1-я Вольская, 2-я Даурская, 8 Марта, Ак. Кирпичникова, Галеева, Бухарская, Г. Динмухаметова, Главная, Журналистов, Завойского, Искра, Кайбицкая, Кирпичная, Комарова, Курская, Курчатова, Лат. Стрелков, Жиганова, Парковая, Пионерская, Попова, Сеченова, Стадионная, Таежная, Солидарности, Тулпар, Таежная, Тыныч, Файзи, Чишмяле, Шургтыгина, Энтузиастов Кировский участок 2-я Юго-Западная, Алафузова, Богатырева, Большая, Горсоветская, Дежнева, Деловая, Державина, Комсомольская, Красного Химика, Куземетьевская, Кызыл Армейская, Лазарева, Революционная, Серп и Молот, Табейкина, Урицкого, Чкалова, Шоссейная, Энгельса, Ягодинская, Яруллина, Прудная, Брюсова Приволжский участок 2-я Туринская, Агрономическая, Аметьевская, Безымянная, Ботаническая, Братская, Буланова, Ватутина, Габишева, Газовая, Дальняя, Ипподромная, Камая, Карбышева, Моторная, Поперечно-Отарская, Рощинская, Садовая, Сыртлановой, Тульская, Шаляпина, Кызыл Татарстан

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неправильные перекрестки в центре города и вечное отсутствие «зебры»

По данным «Народного контроля», с осени 2022 года в Казани по-прежнему остаются нерешенными 13 заявок на нанесение разметки в различных частях города. Все они находятся на стадии «запланировано», но некоторым из них уже пошел 6-й месяц.

Так, например, в просьбе, оставленной еще 16 сентября, говорится о том, чтобы нанести разметку на перекрестке Кулагина и Технической. По словам автора, из-за трамвайных путей на пересечении улиц сдвигаются и оси дорог.

Фото: скриншот заявки в «Народный контроль»

То же касается и площади Вахитова. Автор просит упорядочить движение, так как площадь большая и неправильной формы, а также на ней есть проезд во всех направлениях.

— Иначе пытаются вырваться за время проезда площади вперед и, подрезав, обогнать. Это небезопасно, — говорится в заявке от 16 сентября.

Фото: скриншот заявки в «Народный контроль»

В том же сентябре была оставлена просьба нанести разметку по улице Тукая, где ось дороги меняется за перекрестком из-за трамвайных платформ. Это же касалось и перекрестка улиц Ленской и Серова, проезда по Хади Такташа — Назарбаева, пересечения Подлужной и Толстого, Большой Красной и Пушкина, Пушкина и Горького. Примечательно, что большая часть проблем с дорожными разметками ощущается на перекрестках в самом центре города.

Еще одним из наиболее популярных типов запроса стала стертая разметка у пешеходных переходов. Такая проблема имеется на улице Генерала Махмута Гареева или Хади Такташа, 58.

Фото: скриншот заявки в «Народный контроль»

То же самое отмечено на улице Альфии Авзаловой в Залесном (при этом заявка была оставлена 9 октября 2022 года).

Фото: скриншот заявки в «Народный контроль»

Сложная ситуация с дорожной разметкой существует и на крупных дорогах, например, на пересечении Мамадышского тракта с улицей Натана Рахлина в часы пик скапливается огромное количество машин, которые полностью перекрывают движение, пишет заявитель.

Фото: скриншот заявки в «Народный контроль»

Возвращаясь к центру города, стоит отметить, что большое количество проблем с дорожными разметками казанцы фиксируют и на таких улицах, как Островского, Московской, Нариманова. Что касается наиболее свежих заявок (конец декабря), то здесь были отмечены Кировский и Приволжский районы — перекресток Баки Урманче и Фермы-2 (автор отмечает высокую аварийность этого места) и улица Фрунзе. Ко второй также прилагался эмоциональный комментарий от заявителя:

— Зачем там добавили левый ряд, который к кольцу уходит правее, при этом средний и правый ряд правее не поворачивают. Уберите этот ряд или начертите разметку нормальную!!! Почему-то ГАИ не реагирует на отвратительную организацию движения на этом участке почти год, — пишет казанец.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На это сообщение исполком Казани ответил, что такая разметка является временной и согласована с ОГИБДД УМВД России по городу. Однако граждане решили оспорить это заявление:

— Не согласна, разметка нанесена неверно, не видно! Только что проехала, очередная авария, каждый раз там авария! Как такое небезопасное движение можно согласовать? Как до сих пор эти сотни водителей еще не подали в суд? Прошу срочно отрегулировать движение! — пишет местная жительница.

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Максим Кокунин