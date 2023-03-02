В Татарстане сократилось число детей, не прошедших утренние фильтры в школах
В Татарстане в текущем учебном году по сравнению с предыдущим сократилось число детей, которых не допустили до занятий в школах. Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, за последние сутки через утренний фильтр не прошли 73 ребенка с температурой и симптомами ОРВИ, а всего с 1 сентября 2022 года — 13 727.
Она обратила внимание, что в прошлом году ситуация была сложнее. С 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022-го до занятий в школах Татарстана не допустили 48 914 детей.
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