В Татарстане сократилось число детей, не прошедших утренние фильтры в школах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в текущем учебном году по сравнению с предыдущим сократилось число детей, которых не допустили до занятий в школах. Как сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина, за последние сутки через утренний фильтр не прошли 73 ребенка с температурой и симптомами ОРВИ, а всего с 1 сентября 2022 года — 13 727.



Она обратила внимание, что в прошлом году ситуация была сложнее. С 1 сентября 2021 года по 1 марта 2022-го до занятий в школах Татарстана не допустили 48 914 детей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 2 марта.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина