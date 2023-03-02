На строительство первого участка второй линии казанского метро выделят еще около миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Как выяснило «Реальное время», на строительство первого участка второй ветки метрополитена в Казани направят еще 926,6 млн рублей. Работы будут производиться от станции «Фучика» до «Сахарова».

Так, согласно проектной документации, первую и вторую линии метро на участке от улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге свяжет соединительная ветка протяженностью около 361 метра. Вместе с ней между проектируемой станцией «Улица Юлиуса Фучика» и станцией «Дубравная» первой линии будет возведен 100-метровый подземный пересадочный узел.

Стоит отметить, что первый участок проходит под улицами 10-й микрорайон, 100-летие ТАССР и заканчивается на перекрестке проспекта Победы и Академика Сахарова.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В августе «Реальное время» писало, что на строительство первого участка второй линии метрополитена от станции с рабочим названием «Фучика» до станции «Сахарова». выделили 939 миллионов рублей.

Первый участок включает в себя четыре станции. Согласно документации, на нем выполняется съезд и пешеходный переход на первую линию казанского метрополитена — на станцию «Дубравная». Длина участка — 5,75 км.



В начале февраля на эти же цели было выделено еще 926,6 млн рублей.



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Максим Кокунин