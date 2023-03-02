Минтранс России предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Минтранс России подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что таксист будет обязан сделать перерыв не позднее чем через пять часов после начала смены. В противном случае он перестанет получать заказы. Количество и продолжительность таких перерывов определит сам водитель такси.

По задумке министерства, агрегаторы, которые осуществляют свою деятельность через интернет, должны рассчитывать время, после которого они приостановят или прекратят передачу заказов, на основании данных о начале работы, поступающих им от самих водителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива Минтранса, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров. Однако признают, что техническая сторона этого вопроса требует доработки.

В конце прошлого года Государственная дума приняла закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Документ закрепляет такие понятия, как «легковое такси», «заказ легкового такси», «служба заказа легкового такси» и так далее.

Согласно закону, для работы водителем такси гражданин должен заключить официальный трудовой договор с перевозчиком, ИП или зарегистрироваться как самозанятый. Запрещается принимать на такую работу лиц с непогашенной судимостью и большим количеством штрафов.



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Айрат Назипов