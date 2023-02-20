Итоги дня: визит Джо Байдена в Киев, снижение ВВП России, парковки для электросамокатов
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 февраля:
- В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%). Общее же количество фактов регистраций и перерегистрации в России в 2022 году составило 11,8 млн.
- С 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани пройдет международный турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего». На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей: 1,8 млрд рублей в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в 2024-м. Участие в них примет более 2 тысяч человек из 256 команд разных стран. Информацию об «Играх будущего» направили более чем 100 дружественным странам. Подтвердили свою заинтересованность 29 государств.
- ВВП России в 2022 году снизился на 2,1% — его объем, по первой оценке, составил в текущих ценах 151,4 трлн рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 года составил 97,9%.
- В 2022 году товарооборот между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами вырос почти в 5 раз и составил $28,6 миллиона. ОАЭ — один из ключевых торгово-экономических партнеров для региона — сегодня раис республики Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны поучаствовал в открытии Международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби.
- В Татарстане к концу недели ожидается ухудшение погоды и потепление почти до 0 градусов. Завтра, 21 февраля, временами будет наблюдаться снег, ночью похолодает до -10..-15 градусов, при прояснениях — до -19°С. Днем ожидается от -4 до -9°С.
- Турция выразила заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Заявление прозвучало в павильоне Турции на выставке IDEX-2023, где были представлены авиаразработки. Рустам Минниханов в ответ пригласил турецкую сторону на KazanForum для ознакомления с промышленным потенциалом Татарстана.
- Минтранс России заявил о необходимости создания в регионах парковок и инфраструктуры для электросамокатов, объяснив, что они могут стать альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Органам власти предлагается интегрировать их в транспортную систему.
- Власти Татарстана утвердили внесение изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий республики. Всего в перечень вошло 11 объектов, среди которых как памятники регионального значения и заказники. Большая часть из них увеличилась в своей площади, однако есть и те, кто потерял часть своих земель.
- В столице Татарстана намерены реконструировать здание городского магистрата на улице Баумана, 3, чтобы создать там Музей Казани. На данный момент требуется разработка художественной и научной концепции нового музея и значимого культурного пространства.
- На конец 2022 года задолженность жителей России за вывоз мусора оценивалась в 90,9 миллиарда рублей. Собираемость платежей составила 91,6%. С каждым годом показатель увеличивается: в 2019-м он составлял 77,7%, в 2020-м— 85,7%, а в 2021-м — 90,7%.
- За 2022 год на жителей Казани, которые оставляли автомобили на муниципальных парковках без госномеров, составили 403 протокола. Их оштрафовали на 387 тысяч рублей. После введения такой меры как блокировка колес машин, оставленных без госномеров, стало меньше в 4,5 раза.
- Крупный татарстанский дистрибьютор алкоголя и бывший совладелец сети магазинов «РусАлка» Азат Яруллин расстался с одним из своих активов — он продал торговый центр «Победа» на ул. Закиева. Объкт ушел за 360 млн рублей. Выкупила «районник» предпринимательница из числа основателей казанской девелоперской компании «РентСити».
- На КАМАЗе к апрелю увеличат темп сборки полноприводных автомобилей до 120 машкомплектов в сутки. Модернизация ждет и конвейер сборки кабин нового модельного ряда. Сейчас он рассчитан под мощности выпуска 20 тыс. кабин поколения К5.
- Кабмин Татарстана утвердил постановление о реализации мер по повышению безопасности дорожного движения в республике, сокращению ДТП и снижению тяжести их последствий. Миндортрансу республики и ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» поручено до 1 апреля совместно с МВД по РТ разработать меры по ликвидации мест концентрации ДТП, зон аварийности и участков дорог, на которых произошли единичные аварии с погибшими.
- ЕС уже ввел основные ограничения против России. Следующие пакеты направлены лишь «на затягивание петли и предотвращение попыток обхода санкций», заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
- Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156. Из-под завалов удалось спасти более 114 тысяч человек. Эксперты в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний опасаются вспышек опасных инфекций в зонах землетрясений в Турции и Сирии. На их границе произошло новое землетрясение магнитудой 6,3.
- Президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. На всей территории страны сегодня объявили воздушную тревогу. В ходе необъявленного визита американский президент заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят ВСУ не менее 700 танков.
- Шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. В Министерстве обороны России добавили, что трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа. Сейчас ведется расследование инцидента.
- Совет директоров ПАО «Татнефть» проведет заседание 27 февраля. Планируется обсудить создание представительства компании в Турции. На повестке также утверждение бюджета на следующий месяц и оценка выполнения инвестиционной программы за прошлый год.
Ключевые события 352-го дня специальной военной операции на Украине:
- Следственный комитет России с 2014 года завел более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима, более половины дел — 1,4 тысячи — с начала эскалации конфликта в 2022 году и специальной военной операции. СК также возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, дискредитирующим Вооруженные силы страны.
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении огнём артиллерии и активными действиям подразделений «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около населенных пунктов Новоселовское (ЛНР), Масютовка и Крахмальное в Харьковской области.
- На Донецком направлении при наступлении добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ, при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск, полностью освободили Парасковиевку (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ около Угледара и Добровольго (ДНР), Гуляйполя и Юрковки в Запорожской области.
- На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены самоходная гаубица «Акация», буксируемая пушка «Гиацинт», самоходная гаубица «Гвоздика» и три гаубицы Д-30. Около Херсона ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
- Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, а также живая сила и техника в 124-х районах. Истребительной авиацией ВКС России у Изюма в Харьковской области в воздушном бою сбит украинский самолет Су-27.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачен один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 15 украинских беспилотников.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураБизнесАвтоПромышленностьНедвижимость
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