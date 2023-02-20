Товарооборот между Татарстаном и ОАЭ в 2022 году составил $28,6 млн

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В 2022 году товарооборот между Татарстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вырос почти в 5 раз и составил $28,6 млн. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Отмечается, что ОАЭ являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров региона. Сегодня Рустам Минниханов по приглашению эмиратской стороны принял участие в открытии Международной выставки IDEX-2023 в Абу-Даби.

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Как уточнили в пресс-службе, предприятия Татарстана принимают участие в данной выставке начиная с 1995 года. В этот раз на российском павильоне представлены АО «Рособронэкспорт», АО «Концерн «Алмаз-Антей», АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Технодинамика», ООО «Швабе-Медиа», АО «ОПК», АО «Ульяновский патронный завод», ФПК «Казанский ГКПЗ».

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Напомним, в декабре 2022-го раис Татарстана встретился с министром по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмедом Аль Зайюди. На встрече стороны обсудили вопросы экспорта татарстанской продукции. Как отметил Минниханов, республика активно способствует укреплению российско-эмиратских отношений.

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Максим Кокунин