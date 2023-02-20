В Казани намерены реконструировать здание городского магистрата

Фото: скриншот трансляции

В столице Татарстана хотят реконструировать здание городского магистрата на улице Баумана, 3, чтобы создать там Музей Казани. О таких планах на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления культуры города Азат Абзалов.



— Богатейшую сокровищницу представляет музейная коллекция Казани. Сегодня часть экспозиций можно увидеть в выставочных залах Присутственных мест Казанского Кремля. В рамках выставки «Казань сквозь века» можно увидеть археологические материалы, найденные на территории нашего 1000-летнего города, памятники древнего прикладного искусства, документы и рукописные книги, этнографические материалы и произведения изобразительного искусства. Однако для размещения постоянной экспозиции необходима реконструкция здания казанского магистрата и разработка художественной и научной концепции нового музея города и значимого культурного пространства, — заявил он.

Скриншот трансляции

В 2019 году «Реальное время» писало, что в пустое здание на Баумана, 3 переедет Музей национальной культуры из НКЦ «Казань». Трехэтажное строение почти у стен Кремля — объект культурного наследия «Здание городского магистрата, 1780 г., XlX век, архитектор А.К. Шмидт».



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Татьяна Демина