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Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 156

14:02, 20.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 156
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156, сообщает RT со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

18 февраля сообщалось о 40 642 жертвах стихийного бедствия.

Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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