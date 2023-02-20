Число жертв землетрясений в Турции увеличилось до 41 156
Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156, сообщает RT со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
18 февраля сообщалось о 40 642 жертвах стихийного бедствия.
Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений.
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