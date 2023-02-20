В зонах землетрясений в Турции и Сирии могут возникнуть очаги опасных инфекций

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Эксперты опасаются вспышек опасных инфекций в зонах землетрясений в Турции и Сирии. Об этом рассказали в Европейском центре профилактики и контроля заболеваний.

— Неотложные потребности в сфере здравоохранения после землетрясений в Турции и Сирии в основном связаны с травмами и перебоями в системе здравоохранения, однако угрозы инфекционных заболеваний могут вызывать обеспокоенность в течение следующих двух-четырех недель, — написано в публикации.

Отмечается, что жители обеих стран могут заболеть из-за плохих санитарно-гигиенических условий, ограниченного доступа к воде и ненадлежащего охлаждения и приготовления пищи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эксперты опасаются, что у людей могут появиться гепатит А, норовирус, ротавирус, бактериальные инфекции и паразитарные болезни.

Сегодня днем число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156 человек. 18 февраля сообщалось о 40 642 жертвах стихийного бедствия.

Тогда же Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала в срочном порядке выделить $84,5 миллиона на поддержку здравоохранения Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясений.

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Айрат Назипов