В результате пожара в блиндаже Курской области погибли шесть военнослужащих

Шесть военных погибли при пожаре в блиндаже в Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что трагедия произошла в результате грубого нарушения требований безопасности военными Западного военного округа. Сейчас ведется расследование инцидента.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, месяц назад при детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области погибли трое военных и еще 15 пострадали. К детонации привело неосторожное обращение с боеприпасами.

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Айрат Назипов