Турция выразила заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом
Турция выразила заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
Заявление о готовности к сотрудничеству прозвучало в павильоне Турции на выставке IDEX-2023. Там были представлены авиаразработки.
Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, пригласил турецкую сторону на KazanForum для ознакомления с промышленным потенциалом республики.
В декабре 2022 года Рустам Минниханов назвал Турцию одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Он заявил, что республика заинтересована в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в ней. Татарстан готов создавать для этого необходимые условия.
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