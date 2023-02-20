В Татарстане за 2022 год зафиксировали миграционный прирост

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%). Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Реального времени»). При этом за январь — ноябрь 2022 года миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек. Подробнее — в материале издания.

Общее число трудовых мигрантов в России за 2022 год составило 11,8 миллиона

Напомним, после того как иностранные граждане пересекли российскую границу, они обязаны зарегистрироваться по месту пребывания и подтвердить цели въезда — таким образом органы МВД осуществляют первичный миграционный учет. В агрегированной миграционной статистике также учитываются иностранцы, продлившие регистрацию или прошедшие перерегистрацию (при смене региона пребывания).

В 2022 году общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистраций, составило 11,8 миллиона (прирост составил 23,9%).

Наиболее значительно в прошлом году вырос приток мигрантов из Узбекистана — на 377,7 тысячи человек (+35,1%). Почти такое же увеличение произошло и среди работников из Таджикистана — 336,7 тысячи (+51,8%). Закрывает топ-3 Киргизия — 84,6 тысячи человек (+17,7%). Далее идут: Казахстан — 62 тысячи (+118,3%); Азербайджан — 16,6 тысячи (+21,1%); Вьетнам — 8 тысяч (рост более чем в 9 раз); Молдова — 4,1 тысячи (+87,7%); Турция — 2 тысячи (+12,9%); Туркмения — 1,6 тысячи (рост почти в 100 раз); Китай — 1,3 тысячи (+12,2%).

В феврале в России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания». Внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.



Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Татарстан в числе лидеров по приросту рабочих иностранцев

Стоит отметить, что в 2021 году количество иностранных граждан, которые прибыли в Татарстан, чтобы работать, и встали на миграционный учет, составляло 149,1 тысячи человек. Таким образом, в позапрошлом году их число было на 43,2 тысячи меньше.

Согласно данным показателям, республика оказалась на 9-й строчке рейтинга распределения регистраций трудовых мигрантов в 2022 году:

Москва — 25,6%; Московская область — 15,1%; Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12,8%; Краснодарский край — 2,7%; Иркутская область — 2,3%; Свердловская область — 2,2%; Амурская область — 1,8%; Приморский край — 1,8%; Татарстан — 1,6%; Красноярский край — 1,5%; Остальные регионы — 32,4%.

При этом по месту пребывания республика находится лишь на 53-м месте. Перед ней расположились Мордовия (прирост трудовых мигрантов в прошлом году составил 33,1%), Марий Эл (34,2%) и Башкирия (8,9%). Следом за Татарстаном идет Удмуртия (26,2%), Чувашия (64,2%) и Кировская область (57,3%).

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

С января по ноябрь 2022-го в Татарстан прибыло 82,2 тысячи человек

Согласно официальной статистике, миграция населения в Татарстане за период с января по ноябрь 2022 года выглядит следующим образом:

В целом число прибытий в республику составило 82,2 тысячи человек, выбытий — 73,1 тысячи. При этом миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек.





число прибытий число убытий миграционный прирост Международная миграция 12,1 тыс. 7,1 тыс. 5 тыс. С государствами — участниками СНГ 11,1 тыс. 6,4 тыс. 4,3 тыс. С другими зарубежными

государствами 991 672 319 Внутриреспубликанская миграция 45,1 тыс. 45,1 тыс. - Внешняя миграция 37,1 тыс. 27,9 тыс. 9,1 тыс. С другими территориями России 24,9 тыс. 20,8 тыс. 4 тыс.



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Максим Кокунин