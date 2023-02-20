В Татарстане за 2022 год зафиксировали миграционный прирост
В 2022 году количество зарегистрированных трудовых мигрантов в Татарстане достигло 192,3 тысячи человек. Удельный вес региона по числу иностранцев составил 1,6% от всей страны (прирост — 28,9%). Об этом говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (имеется в распоряжении «Реального времени»). При этом за январь — ноябрь 2022 года миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек. Подробнее — в материале издания.
Общее число трудовых мигрантов в России за 2022 год составило 11,8 миллиона
Напомним, после того как иностранные граждане пересекли российскую границу, они обязаны зарегистрироваться по месту пребывания и подтвердить цели въезда — таким образом органы МВД осуществляют первичный миграционный учет. В агрегированной миграционной статистике также учитываются иностранцы, продлившие регистрацию или прошедшие перерегистрацию (при смене региона пребывания).
В 2022 году общее количество фактов постановки на миграционный учет иностранных работников, включая продления регистраций и перерегистраций, составило 11,8 миллиона (прирост составил 23,9%).
Наиболее значительно в прошлом году вырос приток мигрантов из Узбекистана — на 377,7 тысячи человек (+35,1%). Почти такое же увеличение произошло и среди работников из Таджикистана — 336,7 тысячи (+51,8%). Закрывает топ-3 Киргизия — 84,6 тысячи человек (+17,7%). Далее идут: Казахстан — 62 тысячи (+118,3%); Азербайджан — 16,6 тысячи (+21,1%); Вьетнам — 8 тысяч (рост более чем в 9 раз); Молдова — 4,1 тысячи (+87,7%); Турция — 2 тысячи (+12,9%); Туркмения — 1,6 тысячи (рост почти в 100 раз); Китай — 1,3 тысячи (+12,2%).
В феврале в России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания». Внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.
Татарстан в числе лидеров по приросту рабочих иностранцев
Стоит отметить, что в 2021 году количество иностранных граждан, которые прибыли в Татарстан, чтобы работать, и встали на миграционный учет, составляло 149,1 тысячи человек. Таким образом, в позапрошлом году их число было на 43,2 тысячи меньше.
Согласно данным показателям, республика оказалась на 9-й строчке рейтинга распределения регистраций трудовых мигрантов в 2022 году:
- Москва — 25,6%;
- Московская область — 15,1%;
- Санкт-Петербург и Ленинградская область — 12,8%;
- Краснодарский край — 2,7%;
- Иркутская область — 2,3%;
- Свердловская область — 2,2%;
- Амурская область — 1,8%;
- Приморский край — 1,8%;
- Татарстан — 1,6%;
- Красноярский край — 1,5%;
- Остальные регионы — 32,4%.
При этом по месту пребывания республика находится лишь на 53-м месте. Перед ней расположились Мордовия (прирост трудовых мигрантов в прошлом году составил 33,1%), Марий Эл (34,2%) и Башкирия (8,9%). Следом за Татарстаном идет Удмуртия (26,2%), Чувашия (64,2%) и Кировская область (57,3%).
С января по ноябрь 2022-го в Татарстан прибыло 82,2 тысячи человек
Согласно официальной статистике, миграция населения в Татарстане за период с января по ноябрь 2022 года выглядит следующим образом:
В целом число прибытий в республику составило 82,2 тысячи человек, выбытий — 73,1 тысячи. При этом миграционный прирост достиг 9,1 тысячи человек.
|число прибытий
|число убытий
|миграционный прирост
|Международная миграция
|12,1 тыс.
|7,1 тыс.
|5 тыс.
|С государствами — участниками СНГ
|11,1 тыс.
|6,4 тыс.
|4,3 тыс.
|С другими зарубежными
государствами
|991
|672
|319
|Внутриреспубликанская миграция
|45,1 тыс.
|45,1 тыс.
|-
|Внешняя миграция
|37,1 тыс.
|27,9 тыс.
|9,1 тыс.
|С другими территориями России
|24,9 тыс.
|20,8 тыс.
|4 тыс.
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