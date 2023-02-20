В Татарстан в 2022 году приехали более 190 тысяч трудовых мигрантов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан оказался в числе регионов, привлекательных для трудовых мигрантов: в 2022 году на субъект пришлось 1,6% от числа всех регистраций страны — это 192 тыс., согласно данным исследования Finexpertizа, которые приводит ТАСС.



По данным миграционной статистики МВД, общее количество фактов регистраций и перерегистрации в России в 2022 году составило 11,8 млн. Самыми привлекательными регионами стали Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградская область. На Москву и Подмосковье пришлось более 40% (4,8 млн регистраций), на Санкт-Петербург и Ленобласть — 12,8% (1,5 млн).

В число регионов, привлекающих многочисленные трудовые ресурсы из-за рубежа, вошли Краснодарский край (2,7% от числа всех регистраций, или 319 тыс.), Иркутская область (2,3%, 275 тыс.), Свердловская область (2,2%, 264 тыс.), Амурская область и Приморский край (по 1,8%, или 216 тыс. и 211 тыс. соответственно), за Татарстаном идет Красноярский край (1,5%, 180 тыс.). Порядка трети всех регистраций трудовых мигрантов приходится на другие регионы страны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В феврале в России разработали закон, который вводит для мигрантов режим «контролируемого пребывания». Внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет.



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Маргарита Головатенко