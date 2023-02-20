Следком с 2014 года возбудил более 2,5 тысячи дел по событиям на Украине

Следственный комитет России с 2014 года возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.



По его словам, более половины дел — 1,4 тысячи — с начала эскалации конфликта в 2022 году и специальной военной операции.

По словам Бастрыкина, большая часть уголовных дел связана с преступлениями против гражданского населения:

— В каждом подобном случае речь идет о человеческих судьбах, и особенно тяжело осознавать, когда гибнут дети. Поэтому все факты противоправных действий важны, требуют тщательного расследования, а также особого внимания к пострадавшим.

19 февраля губернатор Белгородской области сообщил, при обстреле ВСУ Шебекинского округа погибла девушка. Под обстрел попали и другие районы.



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Маргарита Головатенко