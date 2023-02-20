В Татарстане к концу недели ожидаются метели и потепление до -1 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане к концу недели ожидается ухудшение погоды и потепление почти до 0 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики

Во вторник, 21 февраля, в Татарстане временами будет наблюдаться снег. Ночью похолодает до -10..-15 градусов, а при прояснениях температура опустится до -19°С. Днем ожидается от -4 до -9°С.

Снег с метелями прогнозируется в Татарстане в среду и четверг. По данным Гидрометцентра республики, ночью 22 февраля ожидается от -10 до -15°С, днем — от -5 до -10°С.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Татарстане ночью при прояснениях температуры могут опуститься до -20 градусов. В целом ожидается от -10 до -15°С и ветер порывами до 15—16 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

К пятнице, 24 февраля, осадки прекратятся, а температурный фон «еще немного понизится». Ночью и утром прогнозируется от -19 до -24 градусов, днем — от -10 до -15°С.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в субботу, 25 февраля, ожидается снег, метель и сильный ветер. Ночью похолодает до -12..-17 градусов, а при прояснениях до -22°С. Днем потеплеет — температуры составят от -1 до -6°С.

Накануне, 19 февраля, в Татарстане установилась облачная с прояснениями морозная погода. Местами наблюдался слабый снег, а утром в отдельных районах — туман. Ночные температуры понижались до -18..-24 градусов, а на крайнем востоке до -29°С.

Сегодня, 20 февраля, в большинстве районов Татарстана наблюдается небольшой снег. В полдень зафиксировано от -12 до -17 градусов.



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Татьяна Демина