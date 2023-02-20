Минтранс потребовал создать парковки для самокатов в регионах

Минтранс России заявил о необходимости создания в регионах парковок и инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства, направленное накануне вступления в силу новой редакции ПДД, регулирующей эксплуатацию СИМ.



В Минтрансе считают, что электросамокаты могут стать альтернативой личным автомобилям и общественному транспорту. Для этого органам власти предлагается создать «условия для безопасного и комфортного использования гражданами СИМ» путем их интеграции в транспортную систему. Планы такой интеграции необходимо разработать и назначить ответственных чиновников. Что касается граждан, то их необходимо мотивировать использовать СИМ для передвижения на расстояния до 5 км.

Министерство просит руководителей регионов обеспечить нужное количество парковок для СИМ, в местах общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом со станциями метрополитена, остановками общественного транспорта, а еще около ТЦ. Парковки не должны создавать помехи и препятствия для пешеходов.

В отрасли поприветствовали инициативу и отметили, что письмо Минтранса будет иметь «позитивное влияние» на развитие отрасли, а также подготовит регионы и всех участников рынка ко вступлению в силу новых ПДД. Вместе с тем глава экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников заявил, что пока нет действенных инструментов, чтобы оказать влияние на местные власти и заставить их создать инфраструктуру для СИМ.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

Казань стала первым городом, выразившим готовность модернизировать законодательство и сформировать правила работы кикшеринга. В декабре стало известно, что исполком Казани совместно с российским сервисом Whoosh сформирует рабочую группу для составления плана и модернизации правил работы кикшеринга в городе.



Утвержденный для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) ГОСТ Р 70514-2022 вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Согласно ГОСТу, электросамокат, батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы так, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения. Также электросамокаты должны иметь пешеходный режим со скоростью, не превышающей 8 км/ч, а еще фары. Движение задним ходом должно осуществляться со скоростью не выше 6 км/ч и со звуковым сигналом.

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Маргарита Головатенко