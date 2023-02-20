Россияне задолжали за вывоз мусора 90,9 миллиарда рублей — это много или мало?

По состоянию на конец 2022 года задолженность жителей России за вывоз мусора оценивалась в 90,9 миллиарда рублей. Такие данные приводит Российский экологический оператор.

По итогам прошлого года собираемость платежей за вывоз мусора составила 91,6%. С каждым годом показатель увеличивается. В 2019-м он оценивался в 77,7%, в пандемийнном 2020-м — 85,7%, а в 2021-м он достиг отметки в 90,7%.

Несмотря на рост собираемости платежей, задолженность россиян за вывоз мусора растет. На конец 2020 года она оценивалась в 55,5 миллиарда рублей, а спустя год увеличилась до 68,7 миллиарда.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как объяснил глава РЭО Денис Буцаев, основной долг копится с периода до мусорной реформы. По его словам, за последние годы в стране услуга по вывозу отходов стала качественнее и, как следствие, граждане стали выполнять свою обязанность по оплате охотнее.

— Но остается 8,4% недобросовестных потребителей, которые этого не делают, — цитируют Дениса Буцаева «Известия».

90,9 миллиарда рублей — это:

$1,2 миллиарда , или €1,14 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 620 рублей на каждого жителя России — в стране, по данным на 1 января, 2023 года, проживает 146,4 млн человек;

— в стране, по данным на 1 января, 2023 года, проживает 146,4 млн человек; плата татарстанцев за вывоз 172 миллионов кубометров ТКО: в западной зоне республики тариф установлен в 528,44 руб./куб. м, в восточной — 528,47 руб./куб. м, с учетом НДС;

в западной зоне республики тариф установлен в 528,44 руб./куб. м, в восточной — 528,47 руб./куб. м, с учетом НДС; на 35,4 миллиарда больше, чем на конец 2020-го — к концу пандемийного года долги жителей России за вывоз мусора составляли 55,5 миллиарда рублей;

— к концу пандемийного года долги жителей России за вывоз мусора составляли 55,5 миллиарда рублей; на 22,2 миллиарда больше, чем в конце 2021 года — на тот момент задолженность россиян за вывоз мусора оценивалась в 68,7 миллиарда рублей;

— на тот момент задолженность россиян за вывоз мусора оценивалась в 68,7 миллиарда рублей; в 1,7 раза меньше суммы долга россиян по алиментам — по последним данным, она составляет 156 миллиардов рублей;

— по последним данным, она составляет 156 миллиардов рублей; в 8,4 раза меньше задолженности жителей России за жилищно-коммунальные услуги — на конец первого полугодия 2022 года она достигала 767 миллиардов рублей;

— на конец первого полугодия 2022 года она достигала 767 миллиардов рублей; в 11 раз меньше объема просроченных розничных банковских кредитов (без учета ипотеки) — по данным компании «Долговой консультант», на начало 2023 года их сумма составила 1,017 триллиона рублей;

— по данным компании «Долговой консультант», на начало 2023 года их сумма составила 1,017 триллиона рублей; в 18 раз меньше суммы, в которую оценивается ежегодно выбрасываемая россиянами еда — согласно исследованию, это 1,64 триллиона рублей;



— согласно исследованию, это 1,64 триллиона рублей; в 152 раза меньше задолженности россиян по ипотеке — на 1 января 2023 года она оценивалась в 13,8 триллиона рублей;

— на 1 января 2023 года она оценивалась в 13,8 триллиона рублей; сумма, которую можно потратить на строительство трех мусоросжигательных заводов — финансирование оценивается в 28 миллиардов рублей;

— финансирование оценивается в 28 миллиардов рублей; объем средств, которые позволят 104 раза рекультивировать Самосыровскую свалку под Казанью — на работы направили 872,2 миллиона рублей.



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Татьяна Демина