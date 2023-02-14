На KazanForum ожидается участие руководства России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» ожидается участие руководства страны. Мероприятие пройдет 18—19 мая, сообщила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

17 мая ожидается проведение межправительственных комиссий, а 18 и 19 мая — дни официальных мероприятий, их запланировано порядка 200. Следом, 20 мая, проведут выставку Russia Halal Expo, а 21 мая состоится «Изге Болгар жыены».

Талия Минуллина напомнила, что форум проводится уже 13 лет на ежегодной основе. В этом году он пройдет в 14-й раз.

— Все мы с вами знаем, что этот форум раньше назывался KazanSummit, — напомнила Талия Минуллина, обратив внимание, что мероприятие вышло на новый уровень после президентского указа.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, указ о ежегодном проведении международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» в столице Татарстана президент страны Владимир Путин подписал в январе 2023 года. Оргкомитет возглавил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.



В феврале он рассказал, что указ президента означает, что KazanSummit поднят на новый уровень. «На базе KazanSummit, который много лет проводил Татарстан, набран хороший опыт: в прошлом году было 60 стран-участников. Мы действительно сейчас на базе этого мероприятия делаем такой российский крупный форум», — объяснил Марат Хуснуллин.

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Татьяна Демина