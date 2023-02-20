В казанские «Игры будущего» вложат более 5 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Международный турнир по фиджитал-спорту «Игры будущего» в Казани пройдет с 23 февраля по 2 марта 2024 года, доложил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко премьер-министру Михаилу Мишустину.

На подготовку к соревнованиям направят более 5 млрд рублей: по указу президента России правительство выделит 1,8 млрд рублей в 2023 году и около 3,5 млрд рублей в 2024-м. Сформирован оргкомитет, который занимается вопросами размещения, питания, медицинского обслуживания, транспортного сопровождения, безопасности участников и работы волонтеров.

Участие в соревнованиях примет более 2 тысяч человек из 256 команд разных стран. В программу включены 16 технологических дисциплин. Спортсмены будут соревноваться в виртуальных дисциплинах и на реальных спортивных площадках, сказал вице-премьер.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Сейчас создается всероссийская федерация, которая закрепит регламенты таких соревнований, проходящих в школах и вузах. Ее региональные отделения созданы в 24 субъектах. Госдума разрабатывает законопроект, регулирующий проведение турнира.

Информацию об «Играх будущего» направили более чем 100 дружественным странам, подтвердили свою заинтересованность 29 государств. Отобраны 30 волонтерских центров по всей стране. Создается образовательная платформа для продвижения фиджитал-дисциплин при университете «Иннополис».

Идея провести «Игры будущего» зародилась в Казани еще в 2021 году, до больших политических событий и отстранения российского спорта от международных соревнований. После сенсационной победы российской киберспортивной организации Team Spirit на чемпионате мира по Dota 2 — The International в Румынии, где тренером выступал уроженец Казани Айрат Silent Газиев, идея организовать подобный международный турнир у руководства республики окончательно укоренилась. Так появились «Фиджитал игры». Сейчас в Казани прошел уже третий этап — в этот раз он был посвящен киберспорту. Детали — в материале «Реального времени».

Известно, что в фиджитал-играх планируют заменить лазертаг на другую физическую активность, это коснется дисциплин Dota 2 и Speedrun.



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Маргарита Головатенко