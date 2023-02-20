КАМАЗ увеличит темп сборки полноприводных автомобилей до 120 машкомплектов в сутки
На КАМАЗе к апрелю увеличат темп сборки полноприводных автомобилей до 120 машкомплектов в сутки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Продолжается работа по проекту «Мосты». Его реализация позволит делать ведущие мосты для автомобилей поколения К5 и часть деталей для мостов машин поколения К3 прямо на автомобильном заводе. Реализация проекта рассчитана до 2025 года.
Модернизация ждет и конвейер сборки кабин нового модельного ряда. Сейчас он рассчитан под мощности выпуска 20 тыс. кабин поколения К5. автомобили нового поколения — основная точка роста в стратегии КАМАЗа, увеличение их сборки потребует наращивания мощностей.
Накануне глава «Ростеха» Сергей Чемезов похвалил ПАО «КАМАЗ» за большую работу в условиях санкций. Он обратил внимание, что после ухода иностранных партнеров на предприятии была проведена большая работа по локализации ключевых элементов — двигателя, коробки передач. На сегодняшний день новый грузовик локализован на 90%.
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