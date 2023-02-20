«Татнефть» хочет создать свое представительство в Турции

Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина проведет заседание 27 февраля. Как выяснило «Реальное время», на повестке дня стоят 6 вопросов.

Так. руководство татарстанской компании планирует обсудить создание своего представительства в Турции. Помимо этого, на встрече утвердят бюджет на следующий месяц, оценят выполнение инвестиционной программы за прошлый год, а также обсудят вопросы формирования системы управления в области ESG.

Еще на заседании хотят изменить порядок корпоративного взаимодействия «Татнефти» с подконтрольными и связанными организациями.

Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Напомним, 26 декабря совет директоров ПАО «Татнефть» принял бюджет на январь 2023 года, а еще на первый квартал 2023-го. Также было принято решение о продолжении работы по всем направлениям деятельности Группы «Татнефть» за пределами России.

Сегодня Турция выразила заинтересованность в сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Раис Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь, пригласил турецкую сторону на KazanForum для ознакомления с промышленным потенциалом республики.

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Айрат Назипов