По итогам 2022 года ВВП России снизился на 2,1%

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%. Такие данные опубликовал Росстат.

— Объем ВВП России за 2022 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 151 455,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2021 г. составил 97,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%, — говорится в сообщении.

Согласно последней оценке Росстата, в 2021 году российская экономика выросла на 5,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце января Международный валютный фонд улучшил оценку экономического развития России. Согласно прогнозу МВФ, ВВП России в 2023 году вырастет на 0,3% и на 2,1% в 2024 году. Октябрьские прогнозы по этому показателю были улучшены на 2,6 п.п. и на 0,6 п.п. соответственно.

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Айрат Назипов