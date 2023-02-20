Глава Евросовета: ЕС уже принял все основные санкции против России

Евросоюз уже ввел основные санкции против России. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает «РИА Новости».

— Каждый следующий пакет направлен на затягивание петли и предотвращение попыток обхода (санкций, — прим. ред.), — сказал он.

Также Мишель подчеркнул, что «главное уже было сделано», ввиду того, что рестрикции были наложены на ископаемое топливо.

— Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много из дополнительных вещей, которые вы можете сделать, — добавил глава Евросовета.

Фото: commons.wikimedia.org

18 февраля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз и США начали разрабатывать санкции против России, связанные с ситуацией вокруг Украины, за два месяца до начала спецоперации.

В декабре 2022 года Шарль Мишель предложил разработать механизм, который бы приостановил членство России в Совете Безопасности ООН. Политик также добавил, что в ООН нужно провести реформу по поводу вопросов единогласия и права вето.



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Антон Гаврилов