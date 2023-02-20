Александр Бастрыкин: СК России возбудил более 150 дел о фейках про армию

Следственный комитет России возбудил более 150 уголовных дел по высказываниям, дискредитирующим Вооруженные силы страны. Об этом рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

— По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечены к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров, — отметил он.

Также Бастрыкин выразил мнение, что наказание за подобные деяния весьма сурово.

— Но такой подход продиктован временем, и многие явно недооценивают общественную опасность подобных преступлений, — добавил глава СК.

Фото: sledcom.ru

Он пояснил, что фейковая информация о действиях вооруженных сил может навредить конкретным гражданам, интересам государства, а также общественной безопасности.

— Поэтому установленные законодателем санкции новых статей УК РФ вполне оправданы, — заключил он.

Сегодня Бастрыкин также сообщил, что с 2014 года СК России возбудил более 2,5 тысячи дел о преступлениях украинского режима. Помимо этого, он подчеркнул, что большая часть уголовных дел связана с преступлениями против гражданского населения.



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Антон Гаврилов