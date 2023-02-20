В Турции из-под завалов спасли 114 тысяч человек

В Турции после землетрясений из-под завалов удалось спасти более 114 тысяч человек. Такие данные привел глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает RT.

По его данным, самостоятельно эвакуировались 412 тысяч человек из 118 тысяч зданий. Дома получили сильные повреждения и будут снесены.

Также отмечается, что временное жилье получили 1,6 млн человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156 человек. 18 февраля сообщалось о 40 642 жертвах стихийного бедствия.

Сейчас эксперты опасаются вспышек опасных инфекций в зонах землетрясений в Турции и Сирии. По их мнению, жители обеих стран могут заболеть из-за плохих санитарно-гигиенических условий, ограниченного доступа к воде и ненадлежащего охлаждения и приготовления пищи.



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Айрат Назипов