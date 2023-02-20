Байден анонсировал отправку 700 танков Украине

Американский лидер Джо Байден в ходе необъявленного визита в Киев заверил, что США совместно со странами-партнерами поставят вооруженным силам Украины не менее 700 танков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на телеканал NBC.

— Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, тысячу артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО, — заявил Байден во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, коалиция стран-партнеров объединяет более 50 государств от Атлантического до Тихого океана.

Фото: pxhere.com

Сегодня украинские СМИ сообщали, что Байден посетил Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча лидеров государств проходила в Михайловском соборе. После переговоров Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Позднее стало известно, что Вашингтон незадолго до визита американского лидера на Украину связывался с Москвой. Как сообщила Associated Press, представители США обсудили с российской стороной вопросы безопасности президента, чтобы исключить прямой конфликт между двумя ядерными державами.

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Антон Гаврилов