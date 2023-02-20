На границе Сирии и Турции произошло новое землетрясение магнитудой 6,3

На границе Сирии и Турции произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом пишет «РИА Новости»

Подземные толчки зафиксировали в девяти километрах от Антакьи в Турции и 75 километрах от сирийской Латакии. Очаг залегал на глубине двух километров.

Турецкие СМИ сообщили, что землетрясение затронуло турецкую провинцию Хатай. По информации журналистов, есть разрушения.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, что в Турции после землетрясений из-под завалов удалось спасти более 114 тысяч человек. Самостоятельно эвакуировались 412 тысяч человек из 118 тысяч зданий. Дома получили сильные повреждения и будут снесены.

По последним данным, число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156 человек. 18 февраля сообщалось о 40 642 жертвах стихийного бедствия.

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Айрат Назипов