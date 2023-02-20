Казанцев за оставление машин на парковках без госномеров оштрафовали на 387 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За 2022 год на жителей Казани, которые оставляли автомобили на муниципальных парковках без госномеров, составили 403 протокола. Их оштрафовали на 387 тысяч рублей, сообщили городские власти.

По их словам, после введения такой меры как блокировка колес машин, оставленных без госномеров, выросла сумма, поступившая за оплату парковочных сессий. В 2022 году она составила 125,9 млн рублей, что почти в 1,7 раза больше, чем в 2021-м.

Кроме того, после начала применения практики блокировки колес, оставляющих машины на муниципальных парковках без госномеров стало меньше в 4,5 раза. Количество свободных мест в среднем выросло почти на треть (+30%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, устанавливать блокираторы на колесах машин, которые стоят на платных муниципальных парковках без номеров, в столице Татарстана начали в декабре 2021 года. Этим занимаются два сотрудника, чтобы избежать повреждения машин.



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Татьяна Демина