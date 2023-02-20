Больше лесов и меньше родников: власти Татарстана изменили площади особо охраняемых природных территорий

Власти Татарстана утвердили внесение изменений в Государственный реестр особо охраняемых природных территорий республики. Всего в перечень вошло 11 объектов, среди которых присутствуют, как памятники регионального значения, так и заказники. Большая часть из них увеличилась в своей площади, однако есть и те, кто потерял часть своих земель. Подробнее — в материале «Реального времени».

Места, где обитают животные растут в своей площади

Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Нерестилище стерляди» был увеличен в своей площади с 1,7 тысячи га до 1,8 тысячи га. Несмотря на это из его предыдущих границ были исключены Менделеевский, Камский и Волжско-Камский плесы Куйбышевского водохранилища, а также Нижнекамское водохранилище.

Согласно обновленному документу, заказник расположен в Агрызском, Елабужском, Лаишевском, Мамадышском, Рыбно-Слободском, Тукаевском и Чистопольском районах. Он состоит из 10 водных участков — нерестилищ стерляди, которые остались без изменений: «Атабаевское колено», «Берсутское», «Вандовское», «Галактионовское», «Мешинское», «Усть-Ижевское», «Запретная зона Нижнекамской ГЭС», «Сокольское», «Муратовское», «Тройурайское».

Фото: скриншот из постановления

Памятник природы регионального значения «Долина Маняуз» увеличился в площади с 9,7 га до 10 га. Данная территория является местом обитания объектов животного мира — заяц-русак, хорь степной, обыкновенная полевка, малая лесная мышь, рыжая полевка, желтая трясогузка, перепел, могильник, лунь полевой, лунь луговой, ушастая сова, мохноногий сыч, золотистая щурка, аполлон, переливница ивовая, — в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана.

Фото: скриншот из постановления

Памятник природы «Аю урманы» ранее занимал территорию в Арском районе республики площадью 416,2 га, а его охранная зона достигала 500 метров. Сейчас же его масштабы будут увеличены до 420,6 га. Данный объект расположен на водораздельной поверхности в истоках Казанки. Примечательно, что на нем отмечены заходы бурого медведя.

Фото: скриншот из постановления

Площадь памятника «Лесостепь Рычкова» в Бугульминском районе была также увеличена с 500,8 га до 607,8 га. Здесь отмечено 16 редких и исчезающих видов растений (эфедра двуколосковая, лук шаровидный, рябчик русский и др.), 19 видов птиц (степной лунь, луговой лунь, осоед, полевой лунь, курганник, большой подорлик), 13 видов млекопитающих (каменная куница, горностай, речная выдра, кутора обыкновенная, ночница Брандта, водяная ночница, бурый ушан, лесной нетопырь, лесная соня, серый хомячок, большой тушканчик, степная мышовка, хомяк Эверсмана).

Фото: скриншот из постановления

«Кайбицкие дубравы» в Кайбицком районе республики были увеличены в своей площади со 140,3 га до 147,8 га. Данная территория представляет собой участки наиболее сохранившихся казанских нагорных дубрав с липой и кленом в возрасте около 100 лет и дубов возрастом до 150 лет.

Фото: скриншот из постановления

Одним из наиболее заметно увеличившихся природных памятников является «Турминская дача» — с 56,5 га ее площадь была увеличена до 101,5 га. Территория представляет собой сосново-березовые леса с максимальными возрастами деревьев от 140 до 150 лет.

Фото: скриншот из постановления

Государственный природный заказник регионального значения комплексного профиля «Долгая поляна» увеличился в площади с 406,09 га 408,3 га. Территория заказника расположена на водоразделе между реками Волга и Свияга и представляет собой возвышенную равнину, являющуюся нижним плато Приволжской возвышенности с абсолютными высотами 180 — 220 метров.

Фото: скриншот из постановления

Горы с родниками становятся меньше

«Кураловские родники» наоборот же потерял в своей площади — с 95,1 га он уменьшился до 93,67 га. В целом на территории особо охраняемой природной территории и на прилегающих участках отмечено 58 видов птиц, 2 вида амфибий, 22 вида летающих насекомых. Из общего числа отмеченных видов животных 9 включены в Красную книгу Татарстана.

Фото: скриншот из постановления

Государственный природный заказник регионального значения ландшафтного профиля «Гора Лобач» также оказалась в перечне тех, кто уменьшился в своей площади — с 232,06 га до 193,9 га. В этом месте находятся 13 археологических памятников: стоянки древних людей эпохи палеолита и I тысячи нашей эры. Кроме того, на горе сохранились остатки окопов и траншей периода гражданской войны.

Фото: скриншот из постановления

Ботаника остается без изменений

Несмотря на нововведения в списке природных памятников нашлись и те, что практически не подверглись каким-либо изменениям. Например, «Покш Пандо» в Лениногорском районе. Площадь объекта неизменно составляет 12,6 га. Данная территория является местом обитания редких видов растений (ковыль красивейший, ковыль перистый и других растений) и животных (лунь луговой, пустельга обыкновенная), в том числе занесенных в Красную книгу республики.

Фото: скриншот из постановления

Таким же является и государственный природный заказник регионального значения ботанического профиля «Урганчинский ботанический заказник». Его площадь остается на уровне 9,14 га. На его территории моно встретить более 50 видов травянистых растений, в том числе и лекарственных.

Фото: скриншот из постановления

В 2022 году в список природно-охраняемых объектов вошли новые территории

В прошедшем году перечень памятников природного регионального значения пополнился новыми названиями. Так, например, в октябре в этот список вошел лесной массив возле деревни Екатериновки в Сабинском районе Татарстана. Целью этой задумки являлось сохранение естественных и искусственных широколиственных, еловых и пихтовых деревьев, охраны растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Татарстана.

Общая площадь лесного массива на тот момент составляла 83,9 гектара. В настоящее время на его территории запрещена любая деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные комплексы, в том числе строительство зданий, мойка транспорта, разведение костров, размещение отходов, складирование материалов, а также рубка деревьев и кустарников.

Фото: скриншот «Яндекс.карты»

В июле «Ципьинский лес» в Балтасинском районе Татарстана также признали памятником природы регионального значения. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Территория леса — 118,9 га — стала особо охраняемой природной территорией регионального значения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин