Основатель «РусАлки» продал казанский ТЦ «Победа» за треть миллиарда

Алкотрейдер Азат Яруллин уступил комплекс предпринимательнице из структур застройщика ЖК «Паруса»

Как стало известно «Реальному времени», крупный татарстанский дистрибьютор алкоголя и бывший совладелец сети магазинов «РусАлка» Азат Яруллин расстался с одним из своих активов. Бизнесмен, чья компания по оптовой продаже пива сейчас банкротится, продал торговый центр «Победа» на ул. Закиева. Районный молл площадью 5,7 тысячи «квадратов» ушел за 360 млн рублей, что, по оценке ряда экспертов, относительно дешево. Выкупила «районник» предпринимательница из числа основателей казанской девелоперской компании «РентСити». Подробности — в материале.



Районный молл ушел за треть миллиарда



У казанского торгового центра «Победа» на ул. Закиева,1 сменился собственник. Как выяснило «Реальное время», татарстанский алкотрейдер Азат Яруллин нашел покупателя для своего ТЦ среди представителей стройотрасли. Судя по выписке из ЕГРН, районный молл приобрела Жанна Витальевна Смирнова, одна из бывших учредителей компании «РентСити», построившей казанский ЖК «Паруса».

Как сообщили источники издания, торговый центр был в продаже менее полугода, стоимость сделки составила 360 млн рублей.

Трехэтажный торговый комплекс «Победа» относительно новый объект — 2017 года постройки, формата районного ТЦ общей площадью 5,7 тысячи кв.м. Расположен на оживленном перекрестке проспекта Победы и улицы Закиева в микрорайоне «Азино-1», имеет собственную наземную парковку. Среди якорных арендаторов — магазины электроники «Ситилинк», DNS, Polaris, сеть фастфуда «Бургер Кинг», офис «Альфа-Банка» и другие игроки.

Трехэтажный торговый комплекс «Победа» относительно новый объект — 2017 года постройки. Фото: Дмитрий Кояш/photobuildings.com/2016 г.

О новом покупателе ТЦ мало, что известно, кроме того, что она была среди совладельцев «РентСити» до апреля 2018 года. Других бизнесов за ней не числится, но в декабре прошлого года Смирнова зарегистрировалась в статусе ИП с основным видом деятельности — аренда и управление недвижимостью. Связаться с предпринимательницей не удалось — в открытом доступе ее контактов нет, а в руководстве «РентСити» заявили, что на сегодня она никак не связана с деятельностью девелоперской компании.

Компания экс-владельца «Победы» в процедуре банкротства

Что касается прежнего владельца «Победы» — алкогольного дистрибьютора Азата Яруллина, предпринимателя знают как основателя сети алкомаркетов «РусАлка», которую он развивал на пару с партнером Азаматом Умаровым. Однако летом прошлого года он переписал сеть на Александра Фролова.

Предприниматель развивал сеть алкомаркетов «РусАлка» на пару с партнером Азаматом Умаровым (на фото). Источник: соцсети

У Яруллина осталось в собственности шесть компаний, и самая крупная по выручке сейчас проходит процедуру банкротства. Это ООО «Альянс», которое специализируется на оптовой продаже пива. Фирма зарегистрирована в Москве, но фактическую деятельность ведет в Казани и Набережных Челнах. Согласно последним отчетным данным, 2021 год компания завершила с оборотом в 975,12 млн и чистой прибылью в 6,13 млн рублей. Тем не менее в августе прошлого года «Альянс» был признан финансово несостоятельным, правда, заявление о его банкротстве подала аффилированная с предпринимателем фирма «Терминал». Азат Робертович Яруллин был ее учредителем до сентября 2021 года, после чего владельцем компании стал, по всей видимости, его брат — Алмаз Робертович Яруллин.

Иск «Терминала» к «Альянсу» был на скромную сумму в 640 тысяч рублей. А в ходе конкурсного производства требования к банкроту подали московская налоговая инспекция — на 75,9 млн рублей и бывший контрагент ООО «ЭРСО» — на 10,9 млн. Правда, как сообщил конкурсный управляющий ООО «Альянс» Александр Никитин, в ходе рассмотрения заявления налоговиков сумму требований удалось снизить: «в полном объеме ФНС отказали, оставили требования порядка 40 млн, и Яруллин эту сумму добровольно погасил».

Летом прошлого года Яруллин переписал сеть «РусАлка» на Александра Фролова. Фото: realnoevremya.ru

Редакция попросила арбитражного управляющего передать бизнесмену просьбу о комментарии по случаю продажи ТЦ, ответ будет опубликован по получении. Но связана ли эта сделка с банкротством компании Яруллина?

— Думаю, нет, никак не связана, — выразил свое мнение Никитин, — На балансе «Альянса» этого ТЦ не было, у компании этой сделки не было, а то я бы оспорил. Для понимания — чтобы можно было вернуть этот ТЦ в конкурсную массу, надо банкротить лично Яруллина. А для начала привлечь его к субсидиарной ответственности, а он в компании только участник — руководителем не был. Только потом, может быть, получится возбудить процедуру его личного банкротства и только в этом случае можно попытаться. Это длительная и очень непростая процедура.

Других требований от кредиторов пока не поступало, сообщил конкурсник. Между тем еще одна компания Яруллина — альметьевское ООО «Арктика» — с выручкой в 26,4 млн рублей вышла в минус на 5 млн по чистой прибыли, убыточной в 2021 году была и другая его фирма — казанское ООО «Жигули-Бар». Впрочем компания «Логистика» в том же отчетном году показала неплохие результаты: годовой оборот 81,4 млн, чистая прибыль — 59,7 млн.

Продали дешево?

До Азата Яруллина торговым комплексом «Победа» владел другой известный предприниматель — депутат Госсовета РТ, основатель группы компаний «Ядран» Ирек Салихов. Судя по данным из ЕГРН, татарстанский нефтетрейдер продал ТЦ на улице Закиева в октябре 2019 года. Жанна Смирнова приобрела комплекс у Яруллина в конце января этого года.



До Яруллина ТЦ «Победа» был в собственности у депутата Госсовета РТ, основателя ГК «Ядран» Ирека Салихова. Фото: tatarstan.ru

Участники рынка коммерческой недвижимости оценивают «Победу», как перспективный районный ТЦ. Причем стоимость сделки, по мнению некоторых, оказалась ниже рынка с учетом цены «квадрата» — по 63 тыс./кв. м (360 млн рублей за ТЦ площадью 5,7 тысяч кв. м).

— Мое мнение, продали дешево, цена чуть ниже рыночной. Объект хороший, новый, современный, новые лифты. Федеральные арендаторы там сидят: DNS, «Ситилинк», «Бургер Кинг». Есть разные мелкие арендаторы. На первом этаже арендные ставки на уровне 1 000—1 200 рублей за кв. м минимум, второй и последующие этажи обычно дешевле на 20—30%. С большой вероятностью там долгосрочные договоры, были заключены еще в 2018—2019 годах и индексация не проводилась. Может экономика по доходности выходила как раз на ту сумму, по которой отчуждение произошло. Но, судя по предложениям на рынке, сейчас, конечно, гораздо дороже идут такие объекты. Цены на коммерческую недвижимость в принципе улетели вверх вслед за квартирами, как я и прогнозировал, — отметил гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров.

Скорее всего, этот торговый центр включен в перечень Минземимущества РТ по налогообложению в зависимости от кадастровой стоимости. Так что экономика от сдачи в аренду может быть и хорошая, но вот этот налог сильно принижает доходность в целом. Надо еще посмотреть, как продали, не будет ли риска в связи с банкротством его компании, — добавил собеседник издания.

Кадастровая стоимость ТЦ «Победа» — 109,58 млн, земельного участка под комплексом — 62,75 млн рублей.

— На самом деле, нормальная цена. Площадь ТЦ огромная и она еще поэтажная. Поэтому надо отталкиваться не только от рынка, нужно учитывать арендный поток. Понятно, что данный объект приносит прибыль, и по нему есть определенные нормы доходности. Исходя из этого, уже и вырисовывается картина. Поэтому я бы не сказал, что дешево — цена в рынке, — считает заместитель гендиректора компании A-Development Владимир Шайхиев.

По его словам, здание относительно новое, и объекты в нем достаточно интересные. «ТЦ находится на первой линии проспекта Победы, и автомобильного потока, и пешеходного со стороны жилого массива здесь много. Хороший трафик создает тот же «Бургер Кинг». И потом, у нас не так много зданий, где организован автодрайв, — это тоже преимущество объекта. Даже если в силу каких-то геополитических причин сеть фастфуда съедет, для игроков поменьше площади будут интересны как раз на предмет наличия этой функции», заключил он.