Джо Байден прибыл в Киев и встретился с Владимиром Зеленским

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Президент США Джо Байден прибыл в Киев и встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским, об этом сообщили украинские каналы, а позднее подтвердил и сам президент Украины.

Лидеры стран провели встречу в Михайловском соборе. На всей территории Украины сегодня объявлена воздушная тревога.

Изначально Белый дом сообщал, что Байден не планирует посещать Украину во время своего визита в Европу. СМИ отмечали, что поездка была бы слишком сложной. Однако Politico указывала, что американскими властями рассматривался вариант тайной поездки.

В Белом доме уже во время встречи заявили, что Байден посещает Киев для переговоров с Зеленским. Американский президент заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, его объявят во вторник. В новый американский пакет военной помощи войдут HIMARS, боеприпасы, противотанковые системы и радары, сообщает Reuters.

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Маргарита Головатенко