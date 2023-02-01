Итоги дня: Совфед против закона о госзакупках, сокращение численности населения, облавы на элиту Украины
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 1 февраля:
- Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила до конца спецоперации наложить мораторий на закон о госзакупках, предусматривающий контрактную систему. Она уже поручила вице-спикеру Совфеда Николаю Журавлеву подготовить обращение в правительство по этому вопросу.
- В Татарстане на 1 января 2023 года проживало 4 001 941 человек. С момента Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре — декабре 2021-го, численность граждан сократилась на 2 868 человек. Вместе с этим, по сравнению с данными на 1 января прошлого года, численность татарстанцев выросла на 115,5 тысячи человек.
- Таким образом, по численности населения на 1 января текущего года Татарстан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. На 1-м месте соседняя Башкирия, где на начало 2023-го проживало более 4,08 млн человек.
- Также стало известно, что численность постоянного населения России на 1 января 2023 года составила 146,425 млн человек. Она снизилась за год на 555 тыс. (-0,38%).
- ООО «Газпром трансгаз Казань» совместно с Университетом Иннополис разрабатывает робота для диагностики подводных переходов газовых ниток без использования водолазных работ. Его судно-носитель будет выполнено в форме катамарана размером 6 х 2,5 метра и иметь четыре электродвигателя. Спуск первого робота на воду и его испытания планируются в 2023-м.
- Следком по Татарстану обнародовал информацию об уголовном деле в отношении 37-летнего директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы России. Согласно данным из открытых источников, с 2019 года должность директора в указанном центре занимает Булат Салимзянов. Его подозревают в получении взятки «за лоббирование интересов предпринимательницы при заключении договоров на рекламу». Как стало известно «Реальному времени», Приволжский районный суд Казани отправил его под домашний арест до 30 марта.
- Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что теперь он назначен на должность помощника председателя Дмитрия Медведева. Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО.
- В Татарстане будет реализован пилотный проект по организации содействия в трудоустройстве лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Уточняется, что он подразумевает взаимодействие с Центром занятости населения в целях поиска вариантов подходящей работы, помощи в сборе документов для прохождения медкомиссии и сопровождения при заключении трудового договора.
- Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что санкции Запада направлены на уничтожение российской авиации. По его словам, ограничения были рассчитаны на прекращение эксплуатации иностранных самолетов, однако этого не произошло из-за налаживания поставок комплектующих — таким образом, на них спокойно можно летать до 2030 года. Одновременно Россия налаживает выпуск своих самолетов — до того же срока планируется произвести тысячу лайнеров, в том числе МС-21, Ту-214. Подробности — в материале «Реального времени».
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в стране на 13% сократилось число абортов. По его словам, в 2022 году от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин. Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.
- В январе 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $49,48 за баррель. Такие данные приводит Министерство финансов России. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- Власти Швейцарии планируют пересмотреть свои отношения с Россией в рамках новой внешнеполитической стратегии: «Отношения с Россией должны быть пересмотрены в следующей внешнеполитической стратегии... Отказ Москвы принять мандат державы-покровительницы для защиты интересов Украины в России является очевидным свидетельством того, что продвижение мира в настоящее время находится в очень сложной обстановке».
- Главой исполкома Верхнеуслонского района Татарстана стал Рустам Файрушин. Стоит отметить, что за его кандидатуру проголосовали 93,4% депутатов. На этом посту он сменил Ильнура Шакирова, который досрочно покинул должность в первой половине декабря 2022 года.
- Начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов рассказал, что для музыкальных школ города за 3 года по нацпроекту «Культура» приобрели инструменты на 24,2 млн рублей. По его словам, на эти средства были приобретены фортепиано для 18 учреждений, обновлены инструменты в детской музыкальной школе №4, а также полностью оснащен сводный детский симфоджаз-оркестр.
- Также Абзалов сообщил, что в 2023 году в Казани капитально отремонтируют центральную библиотеку на улице Вишневского. По его словам, в ней не только обновят коммуникации и проведут отделку помещений — ее также модернизируют по новому стандарту.
- Генеральная прокуратура признала деятельность литовской неправительственной организации «Форум свободной России» нежелательной на территории страны. В надзорном ведомстве пояснили, что результаты изучения поступивших материалов показали, что деятельность объединения представляет угрозу конституционному строю и безопасности государства.
- В Верховном суде Татарстана прошел допрос фигуранта дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконном обороте оружия и руководстве ОПС. Речь о так называемом воре в законе Рашиде Хачатряне. Всего по делу в ответственности привлекаются 10 человек, обвиняемых в мошенничествах с квартирами и вымогательствах у предпринимателей Чистополя под угрозой насилия и уничтожения имущества. Хачатрян заявил, считает это дело «заказным», уверяя, что никакого отношения к чистопольским преступлениям не имеет.
- Казанское предприятие «Точмаш», входящее в ОПК России, в январе объявило несколько тендеров на закупку токарных металлорежущих станков с ЧПУ на 326 млн рублей. Данный госзакупки являются частью проекта по «перевооружению» предприятия. Так, в начале этого года стало известно, что НПО «Казанский завод точного машиностроения будет преобразовано в акционерное общество и затем включено в состав «Ростеха». Подробнее — в материале «Реального времени».
- Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства в России. Стоит отметить, что публичное обсуждение проекта продлится две недели. «Это [инициатива] связано с тем, что в настоящее время для казахстанского бизнеса созданы все институциональные условия для работы в российском направлении и решения всех операционных вопросов. При этом высвобожденные единицы будут направлены на усиление дипломатического присутствия Казахстана в других странах», — заявили в министерстве. Уточняется, что это решение не потребует денонсации межправительственного Соглашения о взаимном учреждении торговых представительств от 22 октября 1992 года и не повлияет на функционирование торгового представительства России в Казахстане. Также это не отразится на развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом.
- С начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».
- Служба безопасности Украины провела обыски в доме украинского олигарха Игоря Коломойского. Розыскные мероприятия связаны с расследованиями нарушений в компаниях «Укртатнафта» и «Укрнафта». Отмечается, что речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен ($1,09 млрд). Еще одной причиной обысков является уклонении от уплаты таможенных пошлин. Также обыски прошли у экс-главы МВД Арсена Авакова и нардепа Вадима Столара. Массовые обыски и задержания высокопоставленных лиц на Украине прошли по указанию Зеленского, сообщил глава СБУ.
- Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин призвал «обратить внимание на тему микроскотоводства»: «Плюсов много: безвредность добавки, отличная замена натуральному мясу благодаря высокому содержанию белка, витаминов, клетчатки и минералов, более экологичное производство по сравнению с производством мяса». Он напомнил, что в январе Евросоюз одобрил идею об использовании порошка из сверчков в разных продуктах питания. По его мнению, массовому использованию подобных продуктов поспособствуют технологии цифровизации.
Ключевые события 343-го дня специальной военной операции на Украине:
- Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии за фейки о российской армии. Уголовное дело против журналиста возбудили в конце марта. По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в Instagram** и 19 марта 2022 года на youtube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе.
- США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,2 млрд, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Речь идет о GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые установили ракетный двигатель на авиабомбу. Дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
- ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По словам блогера и экономиста Альберта Бикбова, именно по «Дружбе» экспортирует в Европу нефть «Татнефти». Сам нефтепровод не поврежден.
- После этого президент России Владимир Путин поручил Минобороны страны не допускать обстрелов регионов со стороны Украины. Он добавил, что многие люди лишились жилья и были вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания. Также жители приграничных регионов столкнулись с перебоями в поставках воды, тепла, электроэнергии.
- Как сообщили в Минобороны России, на Купянском направлении артиллерией «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Тимковка и Новоселовское. За сутки уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, два пикапа и также гаубица Д-20.
- На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва, Кузьмино и Торское. Потери украинских войск составили до 95-ти бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины и автомобиль.
- На Донецком направлении в ходе наступления подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, и нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькое, Нелеповка и Северное. Также в районе населенного пункта Доброволье уничтожен склад боеприпасов 55-й артиллерийской бригады ВСУ.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Угледар, а также 108-й и 124-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Новоселка и Мирное.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
**запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской
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Максим Кокунин, Дарья ПинегинаОбществоВластьБизнесЭкономикаПромышленность Татарстан
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