Подозревают во взятке на 104 тысячи: в Казани задержан директор учебного центра ФАС

Сегодня Следком по РТ обнародовал информацию об уголовном деле 37-летнего директора ФГАУ «Учебно-методический центр» Федеральной антимонопольной службы России. Его подозревают в получении взятки «за лоббирование интересов предпринимательницы при заключении договоров на рекламу».



Согласно данным открытых источников, с 2019 года должность директора в указанном центре занимает Булат Салимзянов. Один из источников «Реального времени» утверждает — накануне он был задержан.

По данным СК, в 2020—2021 годы между казанским центром ФАС и неким ИП заключались договоры по оказанию рекламных услуг. Как полагают силовики, подозреваемый довел до владелицы ИП информацию «о необходимости передачи ему трети от их суммы за лоббирование ее интересов при заключении договоров, а также создания условий для их исполнения в будущем». В результате бизнес-леди перечислила 104 тысячи на счета супруги подозреваемого и его доверенного лица, считают силовики.

В данный момент Приволжский райсуд Казани рассматривает ходатайство следователей о домашнем аресте для фигуранта. По данным источников «Реального времени», вину в получении средств он признал.

Фото: vk.com/emcfasrus

Казанский УМЦ ФАС России выступал заказчиком по 185 госконтрактам на сумму 112 млн рублей.



До прихода в центр Салимзянов был помощником руководителя Татарстанского УФАС России, а также замруководителя Марийского УФАС России.

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Ирина Плотникова