Численность населения Татарстана с переписи сократилась почти на 3 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане на 1 января 2023 года проживали 4 001 941 человек, следует из данных официальной статистики. С момента Всероссийской переписи населения, проведенной в октябре — декабре 2021-го, численность проживающих в республике сократилась на 2 868 человек.

Вместе с этим, по сравнению с данным официальной статистики на 1 января прошлого года, численность населения Татарстана выросла на 115,5 тысячи человек. На начало 2022-го в республике проживало 3 886 395 граждан.

Из 4 001 941 татарстанца большая часть — 76,5%, или 3,07 млн человек, проживают в городской местности. Остальные 930,1 тысячи граждан живут в селах и деревнях.

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения, в Татарстане насчитывалось 4 004 809 человек. Большая часть — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины. Женщины преобладают как в сельской местности — 474 944 против 455 817 мужчин, так и в городской — 1 660 029 на 1 414 019 мужчин.

Согласно данным предыдущей переписи, которая проходила в 2010 году, в Татарстане проживало 3 786 500 человек. С середины прошлого века население Татарстана выросло в 1,4 раза. По данным на 15 января 1959 года, в республике насчитывалось 2,85 миллиона жителей.



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Татьяна Демина