Почти 2 миллиарда на больницы: какие построят, а какие отремонтируют в Татарстане в 2023 году

С начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

Долгоиграющие капремонты в Казани

Так, наибольшая в Казани сумма в 301 миллион рублей пойдет на ремонт горбольницы №16 по улице Гагарина — единственного в городе учреждения с отделениями гематологии и пульмонологии. Ее обновление началось еще шесть лет назад: здесь уже отремонтировали поликлинику и женскую консультацию, отдельно стоящий пищеблок, который перепрофилировали под городской амбулаторный центр оториноларингологии и пульмонологии, а также буквально недавно работы завершились во втором корпусе. Там заменили кровлю, инженерные сети, установили новое оборудование и мебель, а в каждой палате появились туалеты. В корпусе также появился кабинет рентгеновской компьютерной томографии с новым оборудованием. В здании разместили отделение для хранения лекарств, где создали специальные условия с поддержанием необходимой температуры и влажности воздуха.

На данный момент одним из немногих зданий, которые требуют обновления, остается еще один корпус площадью 5 тыс. кв.м. Выделенные деньги направят на комплекс общестроительных работ на площадь 2,2 тысячи кв.м., внутренние инженерные коммуникации, а также на приобретите мебели и благоустройство территории.

Фото: kzn.ru

224 миллиона рублей добавят на ремонт Госпиталя для ветеранов войн по улице Исаева. Год назад, напомним, ему выделили 190,2 миллиона рублей. Учреждение было организовано в 1999 году, в год празднования 55-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на базе горбольницы №13. В настоящее время за госпиталем закреплены все ветераны и приравненные к ним другие категории из 23 районов и Казани. После начала пандемии коронавируса больница принимала и ковидных пациентов.

Фото: kzn.ru

В ремонт 2-ая городской больницы вложат еще 161 миллион рублей, тогда как год выделяли 94,9 миллиона рублей. Больница функционирует с 1986 года. Работы планировали завершить еще в прошлом году. Во время капремонта здесь заменят кровлю, инженерные сети, систему отопления, уже выполнены все работы по демонтажу, замене окон, стяжке полов. В обновленных палатах будут предусмотрены санузлы, ночная подсветка, розетки и индивидуальные выводы для кислорода.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

Еще 32,2 миллиона уйдет на ремонт Детской республиканской клинической больницы: 9,3 миллиона рублей на приобретение и замену лифтов, 22,9 миллиона — на ремонт подземного перехода около нее. К слову, в прошлом году на последний потратили 43,6 миллиона рублей.

Полуторамиллиардный капремонт в Челнах

В процессе капремонта и другой крупный объект — инфекционная больница в Челнах. Так, работы в блоке «Г» обойдутся в 544,8 миллиона рублей. Очередные работы на территории этого учреждения будут включать в себя не только реставрацию здания, но и приобретение нового оборудования, мебели и различного инвентаря.

ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница», расположена по адресу: пр. Московский, д. 85. Ее строительство в проектном объеме было завершено в 1985 году, а пять корпусов на 300 коек вводились в эксплуатацию постепенно — с 1984 по 1986 год. Стоит отметить, что важной частью в истории больницы является период пандемии, когда она обрела статус COVID-госпиталя.

О ремонте этого медучреждения заговорили еще в 2017 году. Работы стартовали в 2018 году, их разделили на несколько этапов — первыми были обновлены блоки В1 и В2. На это выделяли 773,2 млн рублей. Однако в декабре 2020-го ремонт блока Б приостановили на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе Управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере койко-мест в медучреждении.

На продолжение ремонта в 2022 году выделялось еще 337 миллионов рублей — в эту сумму входила стоимость замены лифтов, а также установки сигнализации.

Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Уже в этом году, 31 января, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев сообщил о том, что ремонтные работы полностью завершились в блоке «А». Его должны передать в эксплуатацию на следующей неделе. Как отметил глава города, после окончания реставрации в этом блоке рабочие начнут обновлять блок «Г». На этом объекте подрядчику также придется заняться заменой кровли, входных групп, отделкой фасадов, проемов, установкой новых систем электро- и водоснабжения, а также поставить новые лифты. Помимо этого, исполнителю предстоит ряд работ по благоустройству территории и подведению всех видов коммуникаций.

Все работы на объекте планируют завершить в 2024 году. Их стоимость оценивалась в 1,5 миллиарда рублей.

Деньги выделяют и новые объекты



Среди них — 25 фельдшерско-акушерских пункта в районах Татарстана, строительство которых обойдется в 200 с лишним миллионов рублей. 79,2 миллиона уйдет на строительство центра врачебной практики для взрослого и детского населения в Альметьевске.

132,5 миллиона выделили на строительство детской поликлиники в Дербышках. В середине января горздрав Казани отчитывался, что стройка завершена на 90%, среди оставшихся работ — благоустройство прилегающей территории, установка медоборудования, мебели и инвентаря.

Фото: горздрав Казани

Еще 22,4 миллиона рублей направят на строительство многопрофильной поликлиники в селе Осиново Зеленодольского района. Общая стоимость объекта оценивается в 675 миллионов. Там уже возвели здание, провели кровельные работы и т.д. Площадь здания составит 4,5 тыс. кв.м. Там будет вестись прием и взрослого, и детского населения. завершить работы планируют уже в первом квартале этого года.

Фото: t.me/zel_official

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Дарья Пинегина