Татарстан на 2-м месте в ПФО по численности населения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан по численности населения на 1 января 2023 года занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. На первом месте соседняя Башкирия.

Согласно данным Росстата, в Татарстане на начало года насчитывался почти 4,002 млн жителей. Это на 78,7 тысячи меньше, чем в Башкирии, где на 1 января проживало более 4,08 млн человек.

Татарстан и Башкирия — единственные регионы ПФО, численность населения которых превышает 4 миллиона человек. В двух субъектах — Нижегородской и Самарской областях — насчитывается свыше 3 млн жителей. Меньше миллиона человек, по данным на 1 января 2023 года, проживает в Мордовии (771 тысяча) и Марий Эл (672 тысячи).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения, в Татарстане насчитывалось 4 004 809 человек. Большая часть — 2 137 896 человек, или 53%, — это женщины. Остальные 1 878 392 проживающих в республике — мужчины.

С момента переписи, проведенной в октябре — декабре 2021-го, численность населения Татарстана сократилась на 2 868 человек. Вместе с этим, по сравнению с данным официальной статистики на 1 января прошлого года, она выросла на 115,5 тысячи человек — на начало 2022-го в республике проживало 3 886 395 граждан



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Татьяна Демина