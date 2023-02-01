Суд заочно приговорил Александра Невзорова* к восьми годам колонии по делу о фейках

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, накануне гособвинитель попросил назначить Невзорову* 9 лет лишения свободы, а после выхода из колонии еще на 4 года администрировать запретить интернет-ресурсы. Сами слушания проходили без обвиняемого и его адвоката, интересы журналиста представлял защитник по назначению.

Уголовное дело против журналиста возбудили в конце марта. По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей странице в Instagram** и 19 марта 2022 года на youtube-канале опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС РФ родильного дома в Мариуполе. В материале содержались недостоверные фотографии пострадавших от обстрела мирных жителей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста, а Следком возбудил дело по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В свою очередь, МВД объявило Невзорова* в розыск. Перед этим жена журналиста сообщила, что тот уехал из России в Израиль.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

**запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской



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Максим Кокунин