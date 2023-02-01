В Татарстане запустят пилотный проект по содействию в трудоустройстве лиц с ментальными нарушениями

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане планируют реализовать пилотный проект по организации содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в период их устройства на работу. Он рассчитан на 2023—2026 годы, выяснило «Реальное время».

Организация содействия в трудоустройстве и сопровождении лиц с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями подразумевает взаимодействие с Центром занятости населения в целях поиска вариантов подходящей работы, составление резюме, встречи с потенциальными работодателем по вопросу содействия трудоустройству инвалида, помощь в сборе документов для прохождения медкомиссии, а также сопровождение при заключении трудового договора и патронажа по месту трудоустройства в течение двух месяцев.

Рассчитывать на содействие в трудоустройстве смогут проживающие в Татарстане инвалиды трудоспособного возраста с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, не имеющие доходы от трудовой деятельности. Эти лица должны быть признанными нуждающимися в соцобслуживании и иметь рекомендацию пройти профессиональную реабилитацию или абилитацию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме того, у них должны отсутствовать медицинские противопоказания. К ним относится тяжелые психические расстройства, тяжелая форма эпилепсии, карантинные инфекционные заболевания, хронический алкоголизм, венерические, хронические кожные заболевания, активные формы туберкулеза, гангрена конечностей, заболевания, вызванные ВИЧ.

Предложение запустить в Татарстане пилотный проект поступило от Министерства труда, занятости и социальной защиты республики. Оно же займется организацией его реализации и обеспечит его методическое сопровождение.

В декабре 2022 года Кабмин Татарстана принял предложение республиканского Минтруда о реализации пилотного проекта «Предоставление социальных услуг по сопровождаемому проживанию инвалидам с психическими расстройствами». 1 февраля 2025 года представители ведомства должны отчитаться о проделанной работе.



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Татьяна Демина