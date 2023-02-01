СМИ: в новый пакет помощи США для Украины впервые могут войти ракеты большей дальности

США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,2 млрд, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Уточняется, что речь идет о GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые установили ракетный двигатель на авиабомбу и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.

Согласно данным издания, дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.

Фото: pxhere.com

Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в новый пакет военной помощи, который Вашингтон выделит Украине, войдут зенитные корабельные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Они могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.

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Максим Кокунин