СМИ: в новый пакет помощи США для Украины впервые могут войти ракеты большей дальности
США готовят новый пакет военной помощи для Украины на сумму $2,2 млрд, куда впервые могут войти ракеты большей дальности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
Уточняется, что речь идет о GLSDB — совместной разработке компаний Boeing и Saab, которые установили ракетный двигатель на авиабомбу и приспособили ее к запуску с применением реактивных систем залпового огня HIMARS.
Согласно данным издания, дальность такого высокоточного боеприпаса превышает 150 километров.
Напомним, в прошлом месяце сообщалось, что в новый пакет военной помощи, который Вашингтон выделит Украине, войдут зенитные корабельные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наведением. Они могут быть запущены как с моря, так и с суши для перехвата самолетов и крылатых ракет.
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