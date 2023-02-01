Минторг Казахстана хочет закрыть торговое представительство в России

Минторг Казахстана вынес на публичное обсуждение на портале законопроектов постановление о закрытии торгового представительства республики в России. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.

— Ликвидировать государственное учреждение «Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации» Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан, — говорится в проекте документа.

Публичное обсуждение проекта продлится две недели. Причины такой инициативы пока неизвестны.

Фото: торговое представительство Казахстана в России

Соглашение о взаимном учреждении торговых представительств правительства России и Казахстана подписали в октябре 1992 года. Казахстан ратифицировал его в 2012 году.

Как отмечается на сайте государственного органа, торговое представительство оказывает безвозмездную помощь экспортерам и дистрибьютерам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлекает иностранные инвестиции в свою страну.

Неделю назад стало известно, что в Казахстане начали отказывать в покупке машин гражданам России. Чтобы приобрести автомобиль, россиянин должен будет прийти в автосалон вместе с гражданином этой страны и оформить покупку на него.

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Айрат Назипов