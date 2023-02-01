Владимир Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза России

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Lокумент опубликован на официальном портале правовой информации.

В аппарате Совбеза пояснили, что Юрий Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу.

Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что экс-замсекретаря Совбеза назначен на должность помощника председателя Дмитрий Медведева. Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака.

Фото: scrf.gov.ru

Юрий Аверьянов занимал различные должности в Администрации президента с 2000 года. Он более 10 лет работал первым заместителем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. До этого проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и России.

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Максим Кокунин