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Владимир Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза России

10:40, 01.02.2023
Владимир Путин освободил от должности первого замсекретаря Совбеза России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Юрия Аверьянова. Lокумент опубликован на официальном портале правовой информации.

В аппарате Совбеза пояснили, что Юрий Аверьянов освобожден от должности в связи с истечением срока контракта федерального государственного служащего и переходом на другую работу.

Пресс-служба партии «Единая Россия» сообщила, что экс-замсекретаря Совбеза назначен на должность помощника председателя Дмитрий Медведева. Также он будет работать в парламентской координационной группе по вопросам СВО, сформированной по распоряжению президента, в статусе советника руководителя группы Андрея Турчака.

Фото: scrf.gov.ru

Юрий Аверьянов занимал различные должности в Администрации президента с 2000 года. Он более 10 лет работал первым заместителем секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. До этого проходил службу на командных и штабных должностях в Вооруженных силах СССР и России.

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Максим Кокунин
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