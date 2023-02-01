Масштабное перевооружение: казанский «Точмаш» закупит оборудования почти на 2 миллиарда

30 тендеров на 2 млрд рублей

Казанское предприятие «Точмаш», входящее в ОПК России, в январе объявило несколько тендеров на закупку оборудования. Последние две госзакупки — на 326 млн рублей: предприятию нужны автоматы продольного точения, а именно токарные металлорежущие станки с ЧПУ — всего 17 станков.

Как говорится в техзадании, поставщик оборудования должен доставить его на казанский завод в течение 150 календарных дней с момента заключения договора. В документе подробно указаны технические характеристики станков и требования к ним. К примеру, оборудование должно быть новым, серийно выпускаемым, ранее в эксплуатации не состоявшем, не быть опытным или выставочным образцом, а также не быть под арестом или в залоге.

В целом с начала года КЗТМ разместил на сайте госзакупок порядка 30 тендеров на приобретение нового оборудования для производственных нужд. В перечне — металлорежущие инструменты, высокоточная система мгновенных измерений, заточные станки, токарных обрабатывающие центры и прочее на общую сумму более 2,1 млрд рублей.

К масштабной модернизации и обновлению оборудования «Научно-производственное объединение «Казанский завод точного машиностроения» приступило в год своего 80-летия. Тогда, в 2021-м, руководство завода объявило о старте программы реконструкции и технического перевооружения производства.

Фото: скриншот видео tatarstan.ru

От сельскохозяйственного машиностроения до производства оружия и боеприпасов

Завод точного машиностроения в Казани был основан в 1941 году на основе эвакуированного Ленинградского завода им. Калинина. Поначалу здесь выпускали в основном военную продукцию, однако в 60-е годы завод начал производство изделий совершенно нового направления — основанного на радиоэлектронике, оптике и теплотехнике. За трудовые заслуги в 1981 году завод награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 2020 году президент России Владимир Путин внес «Точмаш» в перечень стратегических предприятий страны. Сегодня завод ориентирован на выпуск деталей из металлов, производство оружия и боеприпасов, крепежных изделий, насосов и компрессоров и еще более 10 видов деятельности

С 2006 года руководит предприятием оборонного комплекса Артур Хисамеев — сын бывшего гендиректора «Казанькомпрессормаша» Ибрагима Хисамеева. Учредителями завода с 2014 года значатся Федеральное агентство по управлению госимуществом и Минпромторг РФ.

В качестве поставщика товаров и услуг КЗТМ в 2021 году заключил два контракта с Росгвардией. Летом 2020 года к «Точмашу» был присоединен Чапаевский механический завод, основным видом деятельности которого является производство взрывчатых веществ.

Фото: tatarstan.ru

В начале этого года стало известно, что НПО «Казанский завод точного машиностроения», как и еще 13 российских военных заводов, будет преобразовано в акционерное общество и затем включено в состав «Ростеха». В список вошли еще два татарстанских предприятия оборонно-промышленного профиля — Казанский пороховой завод и Государственный НИИ химических продуктов. Данные преобразования будут проведены в течение 5 лет, а приватизация предприятий ОПК продлится до 2024 года.



В рамках реализации программы по техническому перевооружению «Точмаш» объявил осенью набор кадров — предприятию дополнительно требовались более 100 работников. На заводе открыли вакансии слесаря-ремонтника, станочника, контролера, штамповщика, наладчика и монтажницы. Последняя специальность предназначалась именно для женщин, поскольку подразумевает под собой пайку различных деталей и требует скрупулезности, сосредоточенности и усидчивости. Претендентам обещали зарплату от 45 тысяч рублей. «К примеру, наладчики могут в месяц получать и больше 120 тысяч рублей», — сообщила тогда «Реальному времени» заместитель гендиректора «Точмаша» по экономике и управлению персоналом Гульчачак Рахматуллина.

Ангелина Панченко