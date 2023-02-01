Средняя цена нефти Urals в январе составила $49,48 за баррель — это много или мало?

В январе 2023 года средняя цена на нефть марки Urals сложилась в размере $49,48 за баррель. Такие данные приводит Министерство финансов России.

По сравнению с январем 2022 года средняя цена на нефть марки Urals сократилась в 1,7 раза. Тогда она составляла $85,64 за баррель.

Фото: realnoevremya.ru

Urals — российская марка экспортной нефтяной смеси. Получается смешиванием в системе трубопроводов «Транснефти» тяжелой, высокосернистой нефти Урала и Поволжья с легкой западносибирской нефтью Siberian Light.

$49,48 за баррель — это:

3 489 рублей , или €45,7 по курсу ЦБ на сегодня.

, или €45,7 по курсу ЦБ на сегодня. В 1,7 раза меньше, чем год назад — в январе 2022 года средняя цена на нефть марки Urals составила $85,64 за баррель.

— в январе 2022 года средняя цена на нефть марки Urals составила $85,64 за баррель. В 1,7 раза меньше цены на нефть Brent — утром 1 февраля на лондонской бирже ICE Futures стоимость апрельских фьючерсов составила $85,66 за баррель.

— утром 1 февраля на лондонской бирже ICE Futures стоимость апрельских фьючерсов составила $85,66 за баррель. В 1,6 раза меньше цены на нефть WTI — сегодня утром стоимость фьючерсов на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи достигала $79,19 за баррель.

— сегодня утром стоимость фьючерсов на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи достигала $79,19 за баррель. На $4,93 меньше, чем два года назад — средняя цена Urals в январе 2021 года составила $54,41 за баррель.

— средняя цена Urals в январе 2021 года составила $54,41 за баррель. На $12,2 меньше, чем три года назад — в январе пандемийного 2020-го средняя цена на нефть марки Urals составила $61,67 за баррель.

— в январе пандемийного 2020-го средняя цена на нефть марки Urals составила $61,67 за баррель. На $10,37 меньше, чем четыре года назад — средняя цена Urals в январе 2019-го составила $59,85 за баррель.

— средняя цена Urals в январе 2019-го составила $59,85 за баррель. Три барреля Urals по цене на 30 марта 2020 года — тогда она снизилась до $16,2 за баррель.

— тогда она снизилась до $16,2 за баррель. Почти пять баррелей Urals по цене на 2 апреля 2020 года — в тот день она опустилась до $10,54 за баррель.

— в тот день она опустилась до $10,54 за баррель. Чуть меньше половины от ожидаемой в 2023 году мировой цены на нефть — вице-премьер России Александр Новак прогнозировал около $100 за баррель.

— вице-премьер России Александр Новак прогнозировал около $100 за баррель. На $10,5 меньше предельной цены на российскую нефть, установленной G7, — с 5 декабря 2022 года она составляет $60 за баррель.

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Татьяна Демина