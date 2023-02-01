«Газпром» разрабатывает в Татарстане робота для диагностики подводных газопроводов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

ООО «Газпром трансгаз Казань» совместно с Университетом Иннополис разрабатывает робота для диагностики состояния магистральных газопроводов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корпоративную газету предприятия.

Согласно публикации, робототехническая платформа позволит выполнять диагностирование подводных переходов газовых ниток без использования водолазных работ. Также она должна обеспечить строительный контроль при капитальном ремонте и реконструкции таких объектов.

Отмечается, что разработка робота ведется с прошлого года. Его судно-носитель будет выполнено в форме катамарана размером 6х2,5 метра и иметь четыре электродвигателя.

— При испытании подводной части мобильной телеуправляемой робототехнической плавучей платформы (МТРПП) выявлено, что для качественного определения параметров дефектов необходимо реализовать систему компьютерного зрения, обеспечивающую совмещение данных, получаемых с камер, гидролокатора кругового обзора и измерительной лазерной системы, — пишет издание.

Для безопасности передвижения аппарата во внутренних водах разработана система идентификации, способная распознать более 1,5 тысячи объектов как над водой, так и под ней.

Спуск первого робота на воду и его испытания планируются в 2023-м. Вместе с этим в текущем году будет проведена доработка навигационного программного обеспечения, систем компьютерного зрения надводной и подводной частей, а также апробация диагностического комплекса.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам прошлого года ООО «Газпром трансгаз Казань» поставило в Татарстан и регионы России 17,8 млрд кубических метров газа. Республика оказалась на втором месте в стране по достигнутому уровню газопотребления, уступив лидерство Москве и Московской области.



Как рассказали в компании, высокий уровень газопотребления в регионе основывается в том числе на инвестиционной привлекательности Татарстана. Отмечается, что основными потребителями газа являются такие крупные предприятия, как АО «ТАНЕКО», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Татнефть», АО «ТАИФ-НК», АО «ТГК-16», АО «Татэнерго».

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Максим Кокунин