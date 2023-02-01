В России сократилось число абортов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России на 13% сократилось число абортов. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, в 2022 году в России от прерывания беременности отказались 44 тысячи женщин, пишет «Интерфакс». Он обратил внимание, что в государстве уделяют большое внимание профилактике абортов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В сентябре прошлого года главный внештатный специалист Минздрава России Олег Аполихин рассказал, что в стране за последние 5—7 лет количество медицинских абортов сократилось примерно на 250 тысяч. За год их проводится порядка 400 тысяч, сообщил он.



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Татьяна Демина