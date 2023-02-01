«Не принадлежу никакой иерархии»: Верховный суд Татарстана допрашивает «вора в законе» Рашида Хачатряна

Сегодня в Верховном суде РТ ожидается допрос фигуранта резонансного дела о занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконном обороте оружия и руководстве ОПС. Речь о так называемом воре в законе Рашиде Хачатряне, он же Джамбульский, Оренбургский, Карабахский.



«Я неоднократно судим. И я в первый раз не пользуюсь 51 статьей [Конституции РФ]. Всю жизнь я ей пользовался. В этот раз я глубоко знаю и уверен в том, что все это сфабриковано. Я по натуре ненавижу, когда врут, и себе не позволяю», — начал свое выступление в суде Хачатрян.

— Про 210-ю скажу так — да, я всю жизнь, с малых времен ворую, как бы кто за это ни осуждал — совесть у меня чиста, — продолжил он.

— Не вижу логики — ворую, а совесть чиста, — вмешался судья.

Адвокат подсудимого попросила не прерывать его речь. И чуть позже Хачатрян продолжил: «Всю жизнь живу без закона. Принадлежу себе и своей семье. Никакой иерархии, никому не принадлежу — зачем мне это пихают?» Дальше он возмутился тем, что его называют по адресу проживания — Карабахский, Джамбульский, Оренбургский.

Всего по делу в ответственности привлекаются 10 человек, обвиняемых в мошенничествах с квартирами и вымогательствах у предпринимателей Чистополя под угрозой насилия и уничтожения имущества. Вину в части ОПС фигуранты основного дела, в отличие от двух досудебщиков, не признают.

По версии обвинения, именно Джамбульскому чистопольские авторитеты из числа участников ОПС отвозили большую часть преступных доходов. Сам обвиняемый считает это дело «заказным», уверяя, что никакого отношения к чистопольским преступлениям не имеет.